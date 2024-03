Banges Warten: FC Bayern fürchtet Kane-Ausfall

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Sorge um Harry Kane beim FC Bayern

Den deutlichen 5:2-Erfolg bei Schlusslicht Darmstadt 98 hat der FC Bayern womöglich teuer bezahlt: Goalgetter Harry Kane verletzte sich in der Schlussphase am Knöchel, eine genaue Diagnose steht noch aus. Ein Ausfall des Engländers vor den Wochen der Wahrheit wäre aus Münchner Sicht der Super-GAU.

Seinen persönlichen Tor-Rekord konnte Harry Kane nicht so recht genießen. Der Rekordeinkauf des FC Bayern humpelte mit einem dicken Knöchel direkt aus dem Stadion, statt sich von den mitgereisten Fans für seinen 31. Saisontreffer feiern zu lassen.

"Es ist ein wenig schmerzhaft", berichtete der Angreifer. Trainer Thomas Tuchel ging mehr ins Detail: "Er ist umgeknickt und musste den Knöchel komplett mit Eis kühlen. Wir hoffen, dass es bei dem Schreckmoment bleibt. Eine genaue Diagnose müssen wir noch abwarten. Aber wenn Harry freiwillig vom Feld geht, besteht ein kleiner Anlass zur Sorge, denn er will immer Tore erzielen."

Ein Ausfall des 95-Millionen-Euro-Stürmers käme für den FC Bayern zur Unzeit, steht direkt nach der Länderspielpause doch der Klassiker gegen Borussia Dortmund an. Im April folgen dann die Königsklassenduelle mit dem FC Arsenal.

Für diese anspruchsvollen Aufgaben wird Kane dringend benötigt. Schon jetzt hat er mit 31 Bundesligatreffern nicht nur eine persönliche Karriere-Bestmarke aufgestellt, sondern auch den Uralt-Rekord von Uwe Seeler als erfolgreichster Debütant geknackt.

Seeler erzielte in der Premierensaison 1963/64 in 30 Spielen 30 Tore, Kane hat es in nur 25 Partien bereits auf eins mehr gebracht.

FC Bayern: Harry Kane reist zur Nationalmannschaft

"Es ist unglaublich und sensationell, wenn man das erste Mal in einem neuen Land ist und dann gleich so einschlägt. Er ist ein richtig guter Stürmer und ein richtig guter Typ, der unserer Mannschaft nicht nur wegen seiner Tore sehr guttut", schwärmte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund vom Routinier.

Kane, der mit seinem Treffer kurz vor der Pause dem Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski (41) wieder ein Stück näher kam und sich die sport.de-Note 2,0 verdiente, hatte sich die Verletzung in der Schlussphase ohne gegnerische Einwirkung zugezogen. Auf der Jagd nach einem weiteren Tor prallte der englische Nationalspieler gegen den Pfosten und knickte dann im Tornetz um.

Trotz der Blessur reist Kane nun zur englischen Nationalmannschaft und wird sich dort von seinen Vertrauensärzten durchchecken lassen.

"Wir sind in enger Abstimmung. Er wird kein Risiko eingehen", betonte Freund und ergänzte: "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm und er bald wieder auf dem Platz zurück ist."