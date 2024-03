Das sind die letzten DFB-Gegner vor der EM

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Bundestrainer Julian Nagelsmann bleiben noch vier Testspiele bis zur EM

Der DFB bastelt an dem Fahrplan für die kommende Heim-EM. Die Vorbereitung auf das Turnier nimmt immer konkretere Formen an.

Nach den beiden Testkrachern gegen Frankreich (Samstag, 21 Uhr/ ARD und sport.de-Ticker) und Niederlande (Dienstag, 20.45 Uhr/RTL und sport.de-Ticker), plant die deutsche Nationalmannschaft unmittelbar vor EM-Start noch zwei Testspiele.

Das erste davon spielt die Nagelsmann-Elf am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine. Die EM-Generalprobe steigt am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland - live bei RTL. Beiden Gegner winkt in den ausstehenden Playoffs (ab 21.3) noch eines der drei verbleibenden EM-Tickets.

Stresstests gegen Frankreich und Holland

Das DFB-Team bezieht Anfang Juni das EM-Quartier in Herzogenaurach. Für die beiden Test-Partien reist sie dann aus Franken an.

Eine Woche nach dem Griechenland-Test wird es dann ernst. Am 14. Juni eröffnet das deutsche Team in München die Euro 2024. Es folgen die Partien am 19. Juni gegen Schottland (in Stuttgart) und am 23. Juni gegen die Schweiz (in Frankfurt).

Momentan bereit sich Bundestrainer Julian Nagelsmann mit dem neu zusammengestellten Nationalteam in Frankfurt auf die Stresstests gegen Frankreich und Oranje vor. Der 36-Jährige berief gleich sechs Debütanten ins DFB-Team. Neben Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), Jan-Niklas Beste (Heidenheim) und Maximilian Beier (Hoffenheim) ist auch das VfB-Trio Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt und Waldemar Anton neu im Kader. Bayern-Shootingstar Pavlovic soll wegen einer Erkrankung später in der Woche zum Team stoßen.

Auch die DFB-Routiniers Manuel Neuer und Toni Kroos werden ihr Comeback im DFB-Trikot geben. Dafür hat Nagelsmann hart durchgegriffen und gleich elf Profis aus der letzten Länderspielperiode nicht mehr nominiert, unter anderem Bayern-Stars Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie die Dortmunder Mats Hummels, Niklas Süle oder Julian Brandt.