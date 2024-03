Wie ein Traumduo von Preußen Münster die 3. Liga aufmischt

IMAGO/Roger Petzsche

Joel Grodowski (l.) und Malik Batmaz träumen mit Preußen Münster vom Durchmarsch in der 3. Liga

Aufsteiger Preußen Münster spielt in der 3.Liga völlig überraschend um den Aufstieg mit. Maßgeblich beteiligt am Höhenflug sind die Stürmer Joel Grodowski und Malik Batmaz, die in 30 Spielen zusammengezählt bereits 29 Tore erzielten. Was macht Münsters Traumduo so gefährlich?

Auch im Auswärtsspiel gegen 1860 München war auf Joel Grodowski wieder Verlass.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit, als der ein oder andere Gegenspieler mit den Gedanken schon in der Kabine zu sein schien, war der Angreifer von Preußen Münster hellwach. In Folge eines Eckballs brachte Grodowski den Ball aus zwölf Metern eiskalt im Tor der Löwen unter - das wichtige 1:0 für die Gäste.

Zwar glichen die Münchner durch Joël Zwarts (56.) aus, Grodowskis Teamkollege Yassine Bouchama (69.) sorgte allerdings noch für den Siegtreffer für Münster.

Für Preußen war es der sechste dreifache Punktgewinn in der 3. Liga in Folge. Elf (!) Spiele sind die Adlerträger inzwischen ungeschlagen. Die Hoffnung vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga lebt beim besten Rückrundenteam.

29 Tore in 30 Spielen für Preußen Münster

Großen Anteil daran haben Grodowski und sein Sturm-Partner Malik Batmaz. 29 Mal trafen die beiden Knipser in 30 Ligaspielen bereits - ein beeindruckender Wert. Vor allem dank des enorm treffsicheren Duos stellt Münster die beste Offensivabteilung der Liga.

Die beiden ergänzen sich ideal. "Er ist ein Spielertyp, der einem entgegen kommt und der Bälle fest macht. Ich bin eher der Spielertyp, der mit dem Tempo in die Tiefe geht", schilderte Grodowski im Gespräch mit der "Zeitungsgruppe Münster" das Zusammenspiel.

Dass der 26-Jährige eine solch tragende Rolle in einem Profi-Team spielt, war vor nicht allzu langer Zeit noch nicht abzusehen.

Bis 2017 kickte Grodowski in der Kreisliga. Dann folgte ein kurzes, von Verletzungen überschattetes Gastspiel in der dritten englischen Liga bei Bradford City. 2019 kehrte er in die Heimat zur Hammer SpVg zurück. Dort entdeckte ihn Preußen, musste ihn aber nach zwei Jahren zum ligahöheren SC Verl weiterziehen lassen. 2023 kehrte Grodowski nach Münster zurück - und startete durch.

"Es ist schon unfassbar und sicherlich nicht normal", blickte er im Interview mit "Reviersport" auf seinen ungewöhnlichen Werdegang. "Es gibt aber solche Beispiele. Ähnlich verlief es ja bei Sascha Mölders. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Glück im Leben - aber auch Tore. Ich würde sagen, dass ich jetzt mit 26 Jahren für die ganze harte Arbeit, aber auch große Geduld belohnt werde."

Preußen Münster: Malik Batmaz "körperlich und mental in Topform"

Geradliniger war Batmaz' Karriereweg. Acht Jahre, nur unterbrochen von einer kurzen Leihe zum VfB Stuttgart II, spielte der frühere türkische U17-Nationalspieler für den Karlsruher SC. Im vergangenen Sommer suchte er eine neue Herausforderung und fand sie in Münster.

Dort brauchte der 23-Jährige nur eine geringe Anlaufzeit, gehörte recht schnell zu den Leistungsträgern. "Ich bin körperlich und mental in Topform, sehr motiviert und habe Lust auf mehr Erfolge – gemeinsam mit allen Beteiligten des Trainerteams, der Mannschaft und den Fans", sagte er gegenüber "liga3-online.de" im letzten Herbst.

Im Endspurt der Saison setzt Preußen Münster natürlich auch wieder auf Grodowski und Batmaz. Die Ausgangslage im Aufstiegsrennen ist hervorragend.

Die direkten Konkurrenten Dynamo Dresden und Jahn Regensburg empfangen die Adlerträger nach der Länderspielpause vor heimischer Kulisse. Dann geht es auswärts zu Spitzenreiter SSV Ulm. Am letzten Spieltag gastiert Kellerkind SC Freiburg II in Münster.

Sollten Grodowski und Batmaz auch in den vier "Endspielen" weiter knipsen, dürften die Spekulationen um ihre Zukunft nicht leiser werden, auch wenn beide vertraglich noch bis 2025 an den SC Preußen gebunden sind.

Grodowski wurde von "Bild" zuletzt schon mit Zweitligist SC Paderborn in Verbindung gebracht. "Ich fühle mich rundum wohl. Wir haben eine Super-Truppe, richtig viel Spaß und großartige Fans. Ob und welche Interessenten es gibt, weiß mein Berater. Aber nicht ich. Das juckt mich derzeit auch nicht", reagierte der Goalgetter auf die Gerüchte.

Titus Borgmann