Füllkrug leidet mit BVB-Stars: "Situation ist hart"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Niclas Füllkrug bereitet sich mit dem DFB-Team auf Frankreich vor

Mit dem Härtetest gegen Frankreich startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag ins EM-Jahr 2024. Angreifer Niclas Füllkrug will sich dort für einen Stammplatz empfehlen. In Gedanken ist er aber auch bei seinen BVB-Kollegen, die nicht nominiert wurden.

"Die Situation ist hart für die Jungs. Das kann man nicht abstreiten", sagte der 31-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz des DFB.

Dennoch kann der Stürmer den klaren Leistungsgedanken verstehen, den Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seiner Nominierung in den Vordergrund rückte.

"Es ist auch eine Entscheidung, die der Bundestrainer sehr gut begründet hat. Es geht immer um den Erfolg der Mannschaft. Die Jungs werden aber sehr hart daran arbeiten, bei der EM dabei zu sein", sagte Füllkrug mit Blick auf die Dortmunder Mitspieler Nico Schlotterbeck, Mats Hummels, Niklas Süle, Emre Can und Julian Brandt.

Nagelsmann hatte die BVB-Stars nach schwachen Leistungen aus seinem Kader gestrichen. Stattdessen holte er gleich sechs Neulinge an Bord. Neben Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim) und Maximilian Beier (1899 Hoffenheim) belohnte der Bundestrainer vor allem Akteure des VfB Stuttgart für starke Woche.

DFB bald mit Füllkrug und Undav als Doppelsturm?

Nach Chris Führich sind für die laufende Länderspielpause erstmals auch Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav mit im Kader.

Bei Undav löst der starke Stuttgarter Block Stolz aus. "Jeder hat sich gefreut. Und wir haben natürlich in der Kabine ein paar spaßige Sprüche gedrückt. Wir reden nur noch mit Nationalspielern, so was. Die Leute im Verein sind stolz auf uns und wir versuchen, sie gut zu repräsentieren", sagte der Angreifer am Donnerstag.

In Zukunft könnten Füllkrug und Undav im DFB-Trikot gemeinsam auf Torejagd gehen. Für den Dortmunder eine Konstellation mit Zukunft.

"Deniz und ich, wir sind zwei Quatschköpfe und bringen gute Stimmung rein. Ich glaube, das ist wichtig, dass es so etwas in der Mannschaft gibt", scherzte Füllkrug. "Wir haben auch im Training ganz gut harmoniert, das hat mir gut gefallen."