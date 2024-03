Brisante Tuchel-Zweifel an Upamecano aufgedeckt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel zweifelt angeblich an Dayot Upamecano

In der laufenden Saison machte Dayot Upamecano immer wieder mit leichtfertigen Abwehrfehlern beim FC Bayern auf sich aufmerksam. Nachdem sich der Innenverteidiger dann auch noch zwei Platzverweise innerhalb weniger Tage einhandelte, verbannte ihn Thomas Tuchel auf die Bank. Nun machen brisante Enthüllungen die Runde.

Beim 8:1-Kantersieg gegen Mainz 05 und beim 5:2-Auswärtssieg in Darmstadt verbrachte Dayot Upamecano jeweils 90 Minuten auf der Bank. Auch beim 2:2-Unentschieden gegen den SC Freiburg durfte der Innenverteidiger zunächst nur zuschauen. Zu mehr als einem Jokereinsatz in der Schlussphase reicht es im Breisgau nicht.

Zuvor war der französische Nationalspieler in der Champions League gegen Lazio Rom und in der Bundesliga beim VfL Bochum vom Platz geflogen. Upamecano verlor dadurch seinen Stammplatz im Abwehrzentrum des FC Bayern. Thomas Tuchel setzte fortan auf Mathjis de Ligt und Eric Dier. Bereits seit dem Winter soll der Cheftrainer an einen solchen Schritt gedacht haben.

Verlässt Dayot Upamecano den FC Bayern im Sommer?

Das geht aus einem Bericht der französischen "L'Équipe" hervor. Die für gewöhnlich gut informierte Sportzeitschrift vermeldet mit Bezug auf eine nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld des deutschen Rekordmeisters, dass Tuchel bereits seit geraumer Zeit an dem Abwehrhünen zweifelt.

"Wir hatten das Gefühl, dass Tuchel nur auf die zwei Platzverweise gewartet hat, um ihn auf die Bank zu setzen", zitiert die "L'Équipe" den Insider. An einen Verkauf des ehemaligen Leipzigers denke der Bundesligist aber wohl dennoch nicht. Allerdings sei es "nicht ausgeschlossen", dass Upamecano "seine Optionen überdenkt".

Es sei "noch nichts entschieden" heißt es laut "L'Équipe" aus dem Umfeld des Profis, der 2021 für eine kolportierte Ablöse von rund 42,5 Millionen Euro aus Sachsen zum FC Bayern gewechselt war.