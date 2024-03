Nagelsmann-Rückkehr zum FC Bayern wäre "etwas Spezielles"

IMAGO/Matthias Koch

Wechselt Julian Nagelsmann erneut zum FC Bayern?

Der Deutsche Fußball-Bund will nach der laufenden Länderspielphase auf Bundestrainer Julian Nagelsmann zugehen, um noch vor der Heim-EM über eine Verlängerung zu sprechen. Doch auch sein Ex-Klub FC Bayern ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die Lage nun eingeschätzt.

"Ich weiß nicht, ob er beim FC Bayern ganz oben auf der Liste steht, aber eine Rückkehr nach München wäre etwas ganz Spezielles", schrieb Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne mit Blick auf die Zukunft von Julian Nagelsmann.

Matthäus zufolge habe der FC Bayern mit der Beurlaubung von Nagelsmann einen "Fehler" begangen: "Für mich hat Nagelsmann gut zu Bayern München gepasst. Ob er sich das noch einmal antut, wenn auch unter anderen Führungskräften und unter einer anderen Hierarchie, das bleibt ihm überlassen."

Der heutige Bundestrainer war im März 2023 beim FC Bayern überraschend entlassen worden, kurz darauf übernahm Thomas Tuchel. Der 50-Jährige wiederum muss zur kommenden Saison seinen Platz räumen.

Matthäus: Nagelsmann wird Klub-Angebote bekommen

Als Wunschlösung an der Säbener Straße gilt Medienberichten zufolge Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso, der schon als Spieler beim FC Bayern große Erfolge feierte. Doch auch Julian Nagelsmann war immer wieder als mögliche Option gehandelt worden, zumal dessen Zukunft beim DFB weiterhin offen ist. Der Vertrag endet vorerst nach der Heim-Europameisterschaft.

Vor und nach dem 2:0 in Lyon gegen Frankreich war über Gespräche über eine Verlängerung diskutiert worden. "Ich bin gewillt, eine maximal erfolgreiche EM zu spielen, das ist mein Hauptfokus", sagte Nagelsmann, nachdem DFB-Präsident Bernd Neuendorf bekräftigt hatte, dass der Verband mit dem Bundestrainer sehr zufrieden sei. Gespräche sollen bald aufgenommen werden, so der 62-Jährige im "ZDF".

Der TV-Experte würde sich gleichwohl wünschen, dass die Zukunft des 36-Jährigen nun allein "hinter verschlossenen Türen" besprochen wird.

"Ich könnte mir vorstellen, dass es eine große Herausforderung für Julian wäre, mit der Nationalmannschaft eine Ära zu prägen, aber ich gehe davon aus, dass er in seinem Alter tagtäglich mit einer Mannschaft arbeiten will und ich denke, dass er Angebote von Klubs hat, die ihn interessieren", so Matthäus.

Zuletzt war ebenfalls berichtet worden, dass der BVB Interesse an einer Verpflichtung haben soll. Nagelsmann selbst hatte jedoch klar gestellt, bislang überhaupt noch kein Angebot erhalten zu haben.