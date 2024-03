FC Bayern droht Mega-Konkurrenz bei Leverkusen-Star

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Jeremie Frimpong (3) soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben. Dem deutschen Rekordmeister droht allerdings namhafte Konkurrenz.

Wie Transfer-Reporter Ekrem Konur bei X berichtet, steht Frimpong sowohl bei Real Madrid als auch bei Manchester United auf dem Transfer-Zettel.

Schon Anfang März gab es Gerüchte, nach denen die beiden Topklubs die Fühler nach dem niederländischen Mittelfeldspieler ausgestreckt haben.

Frimpong war im Januar 2021 von Celtic zu Bayer Leverkusen gewechselt. Bei der Werkself hatte er seinen Vertrag im vergangenen Herbst bis 2028 verlängert. Im neuen Arbeitspapier soll eine Ausstiegsklausel verankert sein, die Berichten zufolge bei 40 Millionen Euro liegt.

Frimpong zeigt unter Bayer-Trainer Xabi Alonso regelmäßig Topleistungen, vor allem überzeugt der Flügelspieler mit seinem Offensivdrang. In 24 Bundesliga-Partien lieferte er bislang acht Tore und ebenso viele Vorlagen - und hat somit großen Anteil an der so starken Saison der Rheinländer.

Geheimtreffen mit dem FC Bayern

Schon zur Saison 2022/2023 soll Frimpong beim FC Bayern auf dem Zettel gestanden haben. Laut dem Podcast "Bayern-Insider" hat es damals sogar ein "Geheimtreffen" zwischen beiden Parteien gegeben.

Der zweifache Nationalspieler der Niederlande habe in dem Gespräch hinterlegt, dass er sich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister gut vorstellen kann. Dass es letztlich nicht zu einem Transfer kam, soll an Bayer Leverkusen gelegen haben.

Der Werksklub habe damals 30 Millionen Euro als Ablöse für den heute 23-Jährigen aufgerufen. Diese Summe war dem FC Bayern allerdings wohl zu teuer.

Auch aktuell wird der FC Bayern immer wieder als potenzieller neuer Arbeitgeber von Frimpong gehandelt. Der neue Sportvorstand Max Eberl sei - wenig überraschend - von den Qualitäten des Rechtsfußes überzeugt, hieß es zuletzt im "Bayern-Insider". Konkret wurden die Gerüchte bislang aber noch nicht.