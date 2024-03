Hoeneß erhöht Druck auf Offensiv-Star des VfB Stuttgart

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Silas ist beim VfB Stuttgart zumeist nur Bankdrücker

Silas Katompa Mvumpa gehört zu den Sorgenkindern beim formstarken VfB Stuttgart. Trainer Sebastian Hoeneß nimmt den Nationalspieler Kongos in Schutz - erhöhte aber gleichzeitig auch den Druck auf ihn.

"Es ist einfach so, dass wir gerade viele Spiele gewinnen, dass wir gute Leistungen zeigen. Und das betrifft natürlich auch die Offensivspieler, die im Endeffekt seine Konkurrenten sind", sagte Hoeneß mit Blick auf Silas' geringe Einsatzzeiten im "kicker".

Der Angreifer sei "sicher nicht zufrieden, stellt das aber nicht zur Schau und ist weiterhin fleißig im Training. Was ich ihm hoch anrechne", lobte Hoeneß seines Schützling.

Silas kommt in dieser Saison lediglich auf acht Startelfeinsätze in der Bundesliga. Über die vollen 90 Minuten durfte er kein einziges Mal ran.

"Silas hatte die eine oder andere Einwechslung, die, sagen wir mal, durchwachsen war", blickte Hoeneß kritisch auf die Leistungen des 25-Jährigen, schränkte aber ein: "Das waren immer wieder Situationen und Spielphasen, die nicht ganz einfach für ihn waren."

Beim 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg wurde Silas in den Schlussminuten eingewechselt. Da sei es nur noch darum gegangen, das 3:2 "irgendwie über die Zeit zu bekommen", merkte Hoeneß an. Auch beim jüngsten 3:0-Sieg gegen Hoffenheim sei bei Silas' Einwechslung "wahrscheinlich auch nicht mehr der totale Zug in der Mannschaft" gewesen. "Das ist für ihn natürlich nicht ganz einfach", so der VfB-Trainer.

VfB Stuttgart: Silas winken weitere Einsätze

Hoeneß forderte von Silas, dass er im Training weiter Vollgas gibt. Das sei "Voraussetzung, damit er wieder performen kann".

"Das tut er und deswegen können sich die Dinge schnell wieder ändern", hob der 41-Jährige hervor: "Silas ist nicht weit weg, er ist nah dran und immer ein Spieler, der mit seinem Tempo und seinem Eins-gegen-eins aus dem Nichts gute Situationen kreieren kann. Darauf muss er heiß sein, wenn er die Chance bekommt."