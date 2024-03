De Zerbi öffnet Tür für Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Photo Sport Pics

Wird Roberto De Zerbi der neue Trainer des FC Bayern?

Brighton & Hove Albions Übungsleiter Roberto De Zerbi nimmt auf der Trainer-Wunschliste des FC Bayern eine der vorderen Positionen ein. Am Samstag bestätigte der 44-Jährige, dass seine Zukunft nach einem Gespräch mit seinem aktuellen Klub offen, ein Wechsel nach München demnach möglich ist.

"Im Moment nicht", antwortete De Zerbi am Samstag im "Sky Sports"-Interview auf die Frage, ob er einer weiteren Vertragsverlängerung bei Brighton zustimmen würde. Der Trainer bestätigte zwar Gespräche mit der Klubführung, sagte aber: "Wir haben keine Einigung erzielt".

Er habe noch nicht entschieden, wo er seine Laufbahn weiter fortsetzen werde, ergänzte der Italiener, der dem Vernehmen nach nicht nur beim FC Bayern weit oben auf der Wunschliste steht, sondern auch beim FC Barcelona und mindestens einem Klub aus der Premier League.

FC Bayern: Trainer-Kandidat kündigt baldige Entscheidung an

Sein 2026 auslaufender Kontrakt sei im Moment nicht seine größte Sorge, betonte De Zerbi. "Mein Vertrag ist nicht das Problem. Das Problem ist, den gleichen Plan zu haben, das gleiche Ziel, die gleiche Vision für die Zukunft", erklärte der Erfolgstrainer.

Er wolle sich jetzt zunächst einmal mit Brighton-Boss Tony Bloom zusammensetzen und mit ihm über die Perspektive sprechen, die ihm sein aktueller Arbeitgeber bieten könne. "Und danach treffen wir gemeinsam eine Entscheidung. Ganz ohne Probleme", kündigte De Zerbi an.

De Zerbi würde gerne in der Premier League bleiben

Am Freitag hatte Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, dass De Zerbi zwar Kenntnis vom Interesse des FC Bayern an seiner Person habe und von diesem auch sehr geehrt sei. Allerdings sei ein Verbleib in der Premier League Stand heute seine bevorzugte Option.

In der englischen Liga könnte dem Italiener im wahrscheinlich besten Fall ein Engagement beim FC Liverpool winken. Romano behauptete, dass die Reds sich mit ihm treffen und Verhandlungen führen wollen. Dazu ist auch noch unklar, ob Erik ten Hag bei Manchester United und Mauricio Pocchetino beim FC Chelsea bleiben werden. Auch ihre Stühle wackeln und könnten für De Zerbi frei werden.