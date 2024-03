Hainer rechnet mit Bayern-Stars ab

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Herbert Hainer kritisierte die Spieler des FC Bayern

Nach der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund ist die Kritik am FC Bayern groß. Auch der Münchner Präsident Herbert Hainer knöpfte sich nun die Spieler vor.

"Der FC Bayern war nicht der FC Bayern, den wir gewohnt sind und den wir gerne sehen und fairerweise muss ich dazusagen, dass es nicht das erste Mal in dieser Saison war, dass wir nicht in die Gänge gekommen sind", urteilte Hainer in einem Interview mit dem Sender "Sky".

Der deutsche Rekordmeister habe verdient gegen den BVB verloren. "Wir waren zu statisch, nicht aggressiv genug, hatten viel zu wenig Leidenschaft und das hat man auf dem Platz gesehen", kritisierte Hainer weiter.

Auch die Bayern-Stars selbst gingen hart mit sich ins Gericht. "Die Einstellung ist unerklärlich. Es hat von der ersten bis zur letzten Minute an allem gefehlt", schimpfte Joshua Kimmich und nahm seine Mitspieler vor dem Saisonendspurt in die Pflicht.

Die zwei freien Ostertage bis Dienstag sollte "jeder auch wirklich nutzen, sich Gedanken zu machen und sich selbst zu hinterfragen, ob das heute alles war", forderte der Münchner Ersatzkapitän eindringlich. Im Prestigeduell gegen Dortmund habe er das Gefühl gehabt, "dass das ein Freundschaftsspiel war".

Auch Sportvorstand Max Eberl war fassungslos. "Das war mein erster German Classico, und dafür war es mir einfach zu wenig. Zu wenig Energie, zu wenig Wille", monierte er.

Tuchel gratuliert Bayer Leverkusen zur Meisterschaft

Trainer Thomas Tuchel schrieb die Meisterschaft nach der Niederlage bereits ab. Es gebe "keine Hoffnung mehr, nein, nein, nein. Wie viele Punkte sind's jetzt? Glückwunsch nach Leverkusen."

Eine Erklärung für die enttäuschende Leistung hatte Tuchel nicht parat: "Es ist offensichtlich extrem schwer für uns, mit dem richtigen Biss und Leidenschaft Spiele anzugehen." Aber warum dies immer wieder passiert, konnte er nicht beantworten.