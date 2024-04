Spannender Name beim FC Bayern ins Spiel gebracht

IMAGO/Jerry Andre

Miroslav Klose (l.) hat eine Vergangenheit beim FC Bayern

Der FC Bayern wankt wenige Tage vor dem wichtigen Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal bedenklich. Marcel Reif schließt aus, dass José Mourinho als Feuerwehrmann zur Verfügung stehen würde. Der Kult-Kommentator bringt dagegen einen anderen Namen ins Spiel.

Bereits im Februar verkündete der FC Bayern, sich am Saisonende von Thomas Tuchel zu trennen. Im Anschluss blieben die Münchner in fünf aufeinanderfolgenden Spielen ungeschlagen, qualifizierten sich unter anderem für das Viertelfinale der Königsklasse.

Die jüngste 0:2-Heimpleite gegen Borussia Dortmund war allerdings ein Dämpfer zur Unzeit. Denn in der kommenden Woche muss der FC Bayern in der Champions League beim FC Arsenal antreten und will die einzig realistisch verbliebene Titelchance in 2023/24 wahren.

In den letzten Tagen wurde darüber debattiert, ob die Münchner im Saisonendspurt nicht auf einen sogenannten Feuerwehrmann setzen sollten.

FC Bayern: Reif bringt Klose ins Spiel

Dass José Mourinho für ein kurzes Gastspiel an der Säbener Straße vorfahren könnte, glaubt der langjährige Fußball-Berichterstatter Marcel Reif nicht. "Dass er sich schon so am Ende seiner Karriere empfinden würde, dass er für ein paar Tage den Feuerwehrmann spielt, das halte ich für wirklich völlig absurd", sagte der Kult-Kommentator in der "Bild"-Sendung "Reif ist live".

Ihm sei dagegen der Name Miroslav Klose eingefallen. Der Weltmeister von 2014 habe das "Bayern-Gen" und eine "sportliche Vita", so Reif.

"Sie werden mich nicht dazu kriegen, dass ich jetzt sage: 'Los holt Miro Klose und Tuchel muss sofort weg'. Das mache ich nicht und das steht mir auch nicht zu", stellte der Journalist in diesem Zusammenhang unmissverständlich klar.

Klose fungierte beim FC Bayern schon als U17-Coach und Assistenztrainer der ersten Mannschaft. Im Anschluss war er beim österreichischen Erstligist SCR Altach tätig.