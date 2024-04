Calmund redet Bayern-Klartext

IMAGO/Horst Galuschka

Blickt auf Bayer Leverkusen und den FC Bayern: Reiner Calmund

Bayer Leverkusen ist dem FC Bayern in der Fußball-Bundesliga enteilt. Laut Manager-Legende Reiner Calmund bleiben die Münchner hierzulande dennoch "das Maß aller Dinge".

Satte 13 Punkte rangiert Bayer Leverkusen in der Bundesliga vor dem FC Bayern. Die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte ist den Rheinländern nur noch in der Theorie zu nehmen.

Zwangsläufig stellt sich die Frage: Kann Bayer 04 den etatmäßigen Branchenprimus auch in den kommenden Jahren ärgern?

"Du brauchst Kohle, Kohle, auch wenn Geld keine Tore schießt", stellte Reiner Calmund bei "ran" klar: "Wenn Sie sich aber die Mannschaft von Bayern München anschauen, wird's einem doch schwindelig."

Der Kult-Manager führte aus: "Wenn die sich mal heiß abduschen und dann noch mal eiskalt duschen, dann gehören die mit zu den Favoriten in der laufenden Champions League. Ich gönne denen zwar nicht die Meisterschaft, aber ich drücke ihnen alle Daumen und Zehen in der Champions League."

Calmund: FC Bayern wird "immer oben mitspielen"

Der FC Bayern werde langfristig "immer oben mitspielen", versicherte Calmund. "Der Transferwert von Bayern liegt bei einer Milliarde Euro. Der von Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und RB Leipzig liegt ungefähr bei 500 Millionen", erinnerte der 75-Jährige.

Er rechne nicht damit, dass sein ehemaliger Arbeitgeber in der kommenden Saison in ein Loch fällt. "Sie werden nicht direkt Favorit auf die Meisterschaft sein, aber sie werden wieder da oben mitspielen. Man muss natürlich sehen, dass sie dann in der Champions League spielen, wo heiß getanzt wird. Sie gehen als Mitfavorit in die Meisterschaft, aber Bayern München ist immer noch das Maß aller Dinge. Schluss, Aus, Nikolaus", so die Calmund-Prognose.

In dieser Saison ist Bayer Leverkusen die Schale dagegen kaum noch zu nehmen. Die Rheinländer sind im DFB-Pokal sowie der Europa League ebenfalls noch mit von der Partie.