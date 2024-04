Brisantes HSV-Geheimtreffen enthüllt

IMAGO/Oliver Ruhnke

HSV-Cheftrainer Steffen Baumgart (r.) mit Kapitän Sebastian Schonlau

Der Hamburger SV durchläuft derzeit in der 2. Bundesliga sein fast schon traditionelles Frühjahrstief. Nach zuletzt nur einem Sieg aus vier Spielen ist der HSV auf Platz vier zurückgefallen, der Aufstieg gerät auch zum sechsten Mal in Folge in ernsthafte Gefahr. Mit einem Schulterschluss wollen die Rothosen auch stimmungsmäßig den Turnaround schaffen.

Wie die "Sport Bild" enthüllte, hat es zuletzt sogar ein Geheimtreffen zwischen Teilen der Ultras und der Profi-Mannschaft des HSV gegeben. Dieses Treffen soll schon vor einigen Wochen stattgefunden haben, nachdem die Hamburger mit 0:2 bei Fortuna Düsseldorf verloren hatten.

Damals hatten die mitgereisten HSV-Anhänger lautstark gegen die eigene Mannschaft protestiert. Die Stimmung rund um den Klub drohte zu kippen, nachdem es in der jüngeren Vergangenheit keine größeren atmosphärischen Störungen zwischen Team und Anhängerschaft gegeben hatte.

An dem Treffen, welches im Volksparkstadion stattgefunden haben soll, nahmen von HSV-Seite sowohl Cheftrainer Steffen Baumgart als auch Kapitän Sebastian Schonlau teil. Ihr Erscheinen sollte unterstreichen, wie wichtig den HSV-Profis eine gute Bindung zu den eigenen Anhängern ist.

HSV träumt noch immer vom Bundesliga-Aufstieg

Am Ende des Gesprächs sollen sich die Beteiligten auf die bevorstehenden Wochen im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga eingeschworen haben. Immerhin: Auf das Geheimtreffen mit den Fan-Vertretern folgte zunächst ein 3:0-Heimsieg gegen Wehen Wiesbaden, ehe es am vergangenen Wochenende ein 1:1-Remis auswärts in Fürth setzte.

Der Traum von der lang ersehnten Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus besteht in der Hansestadt noch immer: Am kommenden Samstag soll ab 13:00 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern zur Aufholjagd geblasen werden. Am 20. April steht außerdem das Sechs-Punkte-Spiel gegen Holstein Kiel an. Die Störche sind derzeit auf sieben Punkte enteilt und rangieren auf dem zweiten direkten Aufstiegsplatz.