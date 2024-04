"Nichtangriffspakt": Heftige Kritik am FC Bayern

IMAGO/Jerry Andre

Thomas Müller hinkt mit dem FC Bayern in der Bundesliga hinterher

Der FC Bayern enttäuschte im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund auf ganzer Linie. Peter Neururer fällt ein schonungsloses Urteil.

"Ich habe selten so schlechte Bayern gesehen wie an diesem Spieltag", urteilte Neururer in seiner Kolumne für "wettfreunde.net".

Er könne die Leistung der Münchner schlicht "nicht nachvollziehen". "Als Fußballer, egal welches Derby ich spiele, egal welchen Klassiker ist spiele, da brenne ich. Da bin ich heiß drauf", erklärte der TV-Experte.

Der FC Bayern präsentierte sich im Prestigeduell mit dem BVB viel zu harmlos und defensiv verwundbar. Unter dem Strich stand daher eine 0:2-Niederlage. Tabellenführer Bayer Leverkusen ist in der Fußball-Bundesliga um 13 Punkte enteilt.

"Was die Bayern da gezeigt haben, war ein Nichtangriffspakt. Die Dortmunder konnten schalten und walten wie sie wollten", übte Neururer harsche Kritik: "Die Dortmunder haben die Bayern klassisch ausgekontert. Wir reden nicht von einzelnen Fehlern einzelner Spieler, sondern wir reden von der Gesamteinstellung der Bayern-Mannschaft. Total enttäuschend."

Kritik am FC Bayern, Lob für den BVB

Die Interviews nach dem Spiel hätten "eine ganze Menge" ausgesagt. "Kimmich traf den Punkt, aber egal, wer was gesagt hat, sprach nur in allgemeinen Floskeln. Wir waren schlecht, wir waren nicht gut drauf, wir haben nicht 100 Prozent gegeben. Wir, wir, wir. Da kann sich jeder dahinter verstecken, hinter dieser Aussage, auch wenn die Aussage selber gut war. Aber das konnte man fast auf jeden Bayern-Spieler beziehen und dann kann man natürlich gegen Borussia Dortmund kein Spiel gewinnen", so Neururer.

Der Kult-Trainer wollte die BVB-Leistung damit nicht schmälern. Diese sei "gut bis sehr gut" gewesen.

"Allen voran die Leistung der Innenverteidigung, allen voran die Leistung von Hummels. Was er geleistet hat, war absolute Weltklasse", lobte Neururer.