BVB bei Mittelfeld-Star wohl gesprächsbereit

IMAGO/David Inderlied

Salih Özcan (l.) spielt seit zwei Jahren beim BVB

In den vergangenen Tagen ploppten neue Gerüchte auf, wonach Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ernsthaft an Alan Varela vom FC Porto interessiert sein soll. Um den Transfer des 22-jährigen Argentiniers stemmen zu können, müssten auf der anderen Seite beim BVB wohl Spieler abgegeben werden. Hier soll Salih Özcan auf der Verkaufsliste weit oben stehen.

Nicht nur, dass Özcan auf der gleichen Position im zentral-defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt wie Porto-Star Varela, der schon länger im Visier der BVB-Scouts sein soll. Der 26-Jährige stagnierte zuletzt auch in seiner Entwicklung, konnte sich unter Cheftrainer Edin Terzic nicht als Stammspieler bei den Schwarz-Gelben etablieren.

Im Gegenteil: Während der gebürtige Kölner in seiner ersten BVB-Saison wettbewerbsübergreifend noch auf 27 Startelf-Einsätze für Borussia Dortmund kam, steht er in seinem zweiten Jahr aktuell bei erst 16 Startelf-Einsätzen. Ein Tor hat Özcan in seiner gesamten BVB-Zeit noch kein einziges erzielt.

Um auf der Position des Mittelfeld-Abräumers einen neuen Impuls zu setzen, könnte der türkische Nationalspieler also im Sommer verkauft und stattdessen Alan Varela verpflichtet werden.

Salih Özcan besitzt noch einen BVB-Vertrag bis 2026

Laut einem "Bild"-Bericht soll es an potenziellen Interessenten für Özcan auch nicht mangeln. Vor allem aus der türkischen SüperLig sollen mögliche Abnehmer kommen.

So sollen alle drei Istanbul-Großklubs Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas an dem Mittelfeldmann dran sein, der im Sommer 2022 für fünf Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Köln zu den Schwarz-Gelben gewechselt war.

Sollte ein entsprechendes Angebot aus Istanbul für Özcan eintreffen, soll der BVB nach "Bild"-Infos gesprächsbereit sein. Vertraglich ist er aktuell noch bis 2026 an den Ruhrgebietsklub gebunden. Sein derzeitiger Marktwert wird auch rund 13 bis 15 Millionen Euro taxiert.