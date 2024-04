Statt Barca: RB-Star auf dem Sprung zu ManCity?

IMAGO/Revierfoto

Dani Olmo (r.) ist Stammspieler bei RB Leipzig

Dani Olmo nähert sich bei RB Leipzig immer mehr seiner Bestform an, hat in der laufenden Rückrunde in jeder Partie für die Sachsen auf dem Feld gestanden. Derweil halten die Spekulationen über einen möglichen Sommer-Abschied des Spaniers weiter an.

Der Plan des 25-Jährigen für die kommenden Wochen scheint klar: Zunächst will der Mittelfeldstar, der nach seiner schweren Schulterverletzung im letzten Jahr wieder zu alter Stärke gefunden hat, die Roten Bullen noch in die Champions League führen.

Nach Ablauf der Spielzeit 2023/24 könnte es das dann allerdings gewesen sein für Dani Olmo am Leipziger Cottaweg. Trotz laufenden Vertrags bis 2027 bei RB kann der Kreativspieler den Verein wohl für 60 Millionen Euro festgeschriebene Ablösesumme verlassen.

Lange Zeit galt der FC Barcelona, bei dem Olmo einst in der Jugendakademie La Masia spielte und ausgebildet wurde, als Favorit auf einen Transfer in diesem Jahr.

Die Katalanen sollen nicht zuletzt aus finanziellen Gründen aber ins Hintertreffen geraten sein, kommen zu der Ablösesumme für Olmo doch auch noch satte Gehaltsforderungen von mindestens zehn Millionen Euro pro Jahr oben drauf.

Spielt Olmo bald mit Erling Haaland zusammen bei ManCity?

Statt zu Barca könnte es für die neue Nummer 10 der spanischen Nationalmannschaft im Sommer auf die Insel in die englische Premier League gehen. Darüber berichtete jüngst die "Bild".

Laut der Bouleverad-Zeitung soll die wahrscheinlichste Variante nach derzeitigem Stand ein Wechsel zu Manchester City sein. Beim englischen Meister von Startrainer Pep Guardiola könnte Olmo hinter Top-Torjäger Erling Haaland auf der Zehner-Position wirbeln. Im letzten Jahr war auch schon Innenverteidiger Josko Gvardiol für 90 Millionen Euro von RB Leipzig in Richtung der Citizens gewechselt.

Dani Olmo hat in der laufenden Spielzeit trotz seiner langen Verletzungspausen in der Hinrunde 20 Pflichtspiele für die Leipziger bestritten und dabei sieben Tore erzielt.