Plant VfB-Durchstarter Mittelstädt schon für die EM?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Maximilian Mittelstädt (r.) spielt beim VfB Stuttgart eine starke Saison

In der Bundesliga zählt Maximilian Mittelstädt längst zu den besten Linksverteidigern überhaupt, ist beim VfB Stuttgart unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß eine feste Größe. Mittlerweile darf sich Mittelstädt sogar zweimaliger deutscher A-Nationalspieler nennen und pocht auf die Nominierung zur Heim-EM im kommenden Sommer.

"Ich gehe natürlich nicht fest davon aus, dass ich da bei der EM dabei bin. Aber klar mache ich mir auf jeden Fall Hoffnungen, dass ich da dabei bin. Ich habe jetzt zwei Spiele bei der Nationalmannschaft gespielt, die wir beide gewonnen haben. Dadurch sind meine Hoffnungen vielleicht nicht unberechtigt", meinte der Linksfuß im "Sky"-Interview.

Im Länderspiel gegen Frankreich (2:0) hatte Mittelstädt in seinem ersten Auftritt für das DFB-Team mit Ousmane Dembélé direkt einen Gegenspieler auf Weltklasse-Niveau, drei Tage später gegen die Niederlande (2:1) konnte der 27-Jährige sogar sein erstes Länderspiel-Tor bejubeln.

"Klar wissen wir auch, wie schnell es im Fußball gehen kann. Ich will mich jetzt die letzten Wochen voll und ganz hier auf den VfB konzentrieren, weil das auch die klare Absprache ist, dass das auf jeden Fall auch in die Bewertung mit einfließt, wie die letzten Spiele hier beim VfB sind. Deswegen will ich weiter 100 Prozent geben und meine beste Leistung Woche für Woche auf den Platz bringen, um dann letztendlich auch bei der EM eine Option darzustellen", verriet Mittelstädt seinen weiteren Plan für die anstehenden Wochen.

VfB Stuttgart will in die Champions League

Die heiße Bundesliga-Phase mit den Schwaben wird an diesem Samstag eingeläutet, wenn es auswärts bei Borussia Dortmund (ab 18:30 Uhr) gegen einen direkten Konkurrenten um die Champions League gehen wird.

Dass der VfB Stuttgart nach vielen Jahren endlich wieder in die Königsklasse einziehen will, daran ließ auch der Außenverteidiger nun keine Zweifel mehr.

"Jetzt zählen nur noch die letzten Spiele. Wir wissen alle, wie wichtig jetzt die nächsten Wochen werden. Und da heißt es jetzt Woche für Woche Top-Leistung zu bringen, um die Saison so abzuschließen, wie wir uns das alle vorstellen."

Nach 27 Spieltagen hat der VfB Stuttgart aktuell ein sattes Sieben-Punkte-Polster auf den Tabellenfünften RB Leipzig.