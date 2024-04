FC Bayern rätselt über Davies' Formtief

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Verlässt Alphonso Davies den FC Bayern im Sommer?

Seit einigen Wochen läuft Alphonso Davies seiner Topform meilenweit hinterher. Beim FC Bayern rätselt man über die Gründe. Besteht ein Zusammenhang zu seiner unklaren Zukunft? Oder hat er gar mit dem Kapitel in München abgeschlossen?

Alphonso Davies ist derzeit kaum wiederzuerkennen. Der Kanadier fiel zuletzt vermehrt durch schwache Leistungen auf und erwies sich nicht selten als Schwachpunkt der Bayern-Abwehr.

Auch mental scheint Davies nicht ganz bei der Sache zu sein, wirkt bei Spielen abwesend und völlig emotionslos.

Das ist "Bild" zufolge sogar den Gegnern des FC Bayern aufgefallen und habe diese verwundert.

Beim FC Bayern rätselt man derzeit über das Formtief des 23-Jährigen. Einen Zusammenhang zu den anhaltenden Wechsel-Gerüchten sieht Sportvorstand Max Eberl nicht. Diesen "darf es eigentlich nicht" geben, betonte der 50-Jährige am Rande des Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League gegen den FC Arsenal (2:2).

"Mit was das zusammenhängt, warum die letzten Wochen nicht so gut waren, das kann ich nicht sagen", stellte Eberl klar.

Beim FC Arsenal erwischte Davies einen schlechten Start. Vor dem ersten Tor der Gunners verlor er zunächst den Zweikampf gegen Bukayo Saka und kam dann nicht mehr hinterher. "Phonzy hat am Anfang mit Saka seine Themen gehabt, das haben aber auch andere Verteidiger. In der zweiten Halbzeit hat es Phonzy deutlich stabiler gemacht", nahm ihn Eberl in Schutz.

Wechselt Davies vom FC Bayern zu Real Madrid?

Davies wird seit Wochen mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Eine zeitnahe Einigung mit dem FC Bayern wird es nicht geben, das hatte der Davies-Berater Nick Huoseh bereits deutlich gemacht. Grund dafür sei die offene Trainerfrage beim deutschen Rekordmeister.

"Deshalb halten wir es für unfair, auf das Ultimatum zu reagieren und werden am Ende der Saison entscheiden, wie es weitergeht, wenn mehr Klarheit herrscht", teilte der Agent gegen die Bayern-Bosse aus.

Zuvor wurde bereits öffentlich über das erwähnte Ultimatum berichtet, wonach sich Davies in diesen Tagen bereits festlegen müsse, ob er einen neuen und langfristigen Vertrag bis 2029 beim FC Bayern unterschreibt.