"Frustrierter" Kim plant wohl keine Flucht vom FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Min-jae Kim hat seinen Stammplatz beim FC Bayern zuletzt verloren

In seiner ersten Hinrunde in der Fußball-Bundesliga war Min-jae Kim in der Innenverteidigung des FC Bayern eine durchaus feste Größe, kam an 15 der ersten 17 Spieltage zum Einsatz. Zuletzt wurde der Südkoreaner von Cheftrainer Thomas Tuchel aber zum Reservisten degradiert, was bei Kim für mächtig Frust sorgte.

Seit Anfang März durfte Min-jae Kim in der Bundesliga nur noch einmal ran: Ausgerechnet bei der 2:3-Vollblamage beim 1. FC Heidenheim gab Kim sein Startelf-Comeback für die Münchner, nachdem er zuvor über einen Monat nicht mehr in der Anfangsformation des FC Bayern gestanden hatte.

Der 27-Jährige hatte sich in der Innenverteidigung zumeist als Partner von Dayot Upamecano zuletzt mehrere Stock- und Stellungsfehler geleistet, war in der Hierarchie der zentralen Abwehrspieler folgerichtig hinter Matthijs de Ligt und Eric Dier zurückgefallen.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg vermeldete, hatte die Verbannung auf die Bayern-Bank bei dem 1,90-m-Hünen für mächtig Frust gesorgt. Eine Flucht vom entthronten deutschen Meister kommt laut Infos des TV-Senders für Kim im kommenden Sommer aber nicht infrage.

Kim hat beim FC Bayern langfristig bis 2028 unterschrieben

Kim wolle sich in seinem zweiten Jahr beim FC Bayern unter einem neuen Cheftrainer wieder neu empfehlen und durchsetzen.

Der 61-malige Nationalspieler Südkoreas hatte erst im letzten Jahr bei den Münchnern unterschrieben, war für 50 Millionen Euro Ablöse vom italienischen Top-Klub SSC Neapel an die Säbener Straße gewechselt.

Insgesamt lief Kim, der einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet hat, bislang in 29 Pflichtspielen in Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal und Supercup für den deutschen Branchenprimus auf und erzielte dabei einen Treffer. Im zurückliegenden Januar hatte er wegen seiner Teilnahme an der Asien-Meisterschaft einige Wochen lang gefehlt.