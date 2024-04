Bleibt Hummels beim BVB? Sportdirektor Kehl äußert sich

IMAGO/UWE KRAFT

Mats Hummels könnte den BVB im Sommer ablösefrei verlassen

Die Zukunft von Mats Hummels ist weiterhin offen. Das Arbeitspapier des Innenverteidigers bei Borussia Dortmund läuft nach der Saison aus. Nun hat sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zu einer möglichen Vertragsverlängerung mit dem Routinier geäußert.

Dass Mats Hummels auch mit 35 Jahren noch zu den besten deutschen Innenverteidigern gehört, machte er im Viertelfinal-Rückspiel am Dienstagabend in der Champions League gegen Atletico Madrid deutlich. Der Routinier wurde von sport.de für seinen Auftritt beim 4:2-Sieg mit der Note 2,5 belohnt.

Wie es für den 78-fachen Nationalspieler nach der Saison weitergeht, ist trotz der stabilen Leistungen in den vergangenen Monaten unklar. Der Vertrag des ehemaligen Münchners bei den Westfalen läuft aus. Den "Ruhr Nachrichten" zufolge laufen seit geraumer Zeit Gespräche zwischen Klub und Berater Hermann Hummels über eine Verlängerung bis 2025.

BVB und Mats Hummels sind "sehr klar"

Der Ausgang der Verhandlungen sei allerdings "völlig unklar". Der 78-malige Nationalspieler, der seit 2019 das Trikot der Schwarz-Gelben trägt, wolle sich die Möglichkeit auf einen Verbleib in der Ruhrpott-Metropole so lange wie möglich offen halten, so die Informationen der Regionalzeitung. Nach dem Sieg in der Königsklasse am Dienstag äußerte sich nun auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zum Stand der Dinge.

"Wir sind sehr klar mit ihm, haben viele Dinge besprochen, aber noch keine Entscheidung getroffen", wird der 44-Jährige von der "WAZ" zitiert: "Wir kennen uns sehr, sehr lange und sind sehr vertrauensvoll zusammen. Alle gehen entspannt mit der Situation um."

Bis zur Verkündung einer Entscheidung kann es wohl noch ein bisschen dauern. Zuletzt war auch über ein Karriereende des Abwehrspielers spekuliert worden. Der Weltmeister von 2014 hat sich bislang noch nicht öffentlich zu seiner Zukunft geäußert.