FC Bayern erwägt Star-Transfer im Mittelfeld

IMAGO/Daisuke Nakashima

Frenkie de Jong gilt bei Barca als Verkaufskandidat

Im zentralen Mittelfeld dürfte es beim FC Bayern nach der laufenden Saison personelle Verstärkungen geben. Nun ist offenbar Frenkie de Jong vom FC Barcelona erneut in den Fokus der Münchner gerutscht.

Auch ohne seine gewünschte Holding Six hat Thomas Tuchel den FC Bayern kürzlich ins Halbfinale der Champions League geführt. Was dem scheidenden Trainer auf dem Transfermarkt verwehrt blieb, könnte der Verein seinem Nachfolger bereitstellen.

Denn angeblich plant der FC Bayern im Sommer nun tatsächlich einen Star-Transfer für die Mittelfeldzentrale. Laut "Relevo" soll der Rekordmeister kürzlich bei Barca-Star Frenkie de Jong angeklopft haben.

Der Niederländer galt schon im vergangenen Sommer als mögliches Transferziel. Damals wurde es zwischen de Jong und dem FC Bayern aber nie wirklich konkret.

Nach der laufenden Spielzeit könnte sich dies ändern, denn Barca braucht einmal mehr das Geld aus Spielerverkäufen. Dem Bericht zufolge müssen bis Ende Juni 100 Millionen Euro eingenommen werden, um die Bilanz auszugleichen.

Beim FC Barcelona einer der Top-Verdiener

De Jong gilt neben Ronald Araújo und Raphinha als einer der heißesten Wechselkandidaten. Im Zentrum fühlt sich Barca dank Gavi, Pedri und Ilkay Gündogan nämlich auch ohne den Rechtsfuß bestens aufgestellt. Die Schmerzgrenze für den niederländischen Nationalspieler soll bei 60 bis 70 Millionen Euro liegen, schreibt "Relevo".

Ob de Jong den Klub wirklich verlassen will, ist derweil eine andere Frage. In der Vergangenheit sträubte sich der Achter immer wieder gegen einen möglichen Verkauf. Das liegt wohl auch an den üppigen finanziellen Bezüge, die de Jong in Barcelona bezieht.

In der kommenden Saison soll sein Gehalt bei 18 Millionen Euro liegen. Neben Robert Lewandowski wäre er damit einer der Top-Verdiener bei den Katalanen.

De Jong war 2019 für rund 86 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Barcelona gewechselt. Zuletzt war er im defensiven Mittelfeld in wichtigen Spielen gesetzt.