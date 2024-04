1. FC Köln droht Millionen-Schock

IMAGO/Herbert Bucco

Trainer Timo Schultz soll den FC vor dem Abstieg bewahren

Der 1. FC Köln steht vor entscheidenden Wochen im Abstiegskampf. Ein verpasster Klassenerhalt würde dem Klub teuer zu stehen kommen.

Am Samstag (15.30 Uhr, sport.de-Ticker) trifft der 1. FC Köln im ersten "Endspiel" des Bundesliga-Endspurts auf den SV Darmstadt 98 und kann Boden im Abstiegskampf gutmachen.

Die Planungen für einen möglichen Gang in die 2. Bundesliga laufen in Köln schon auf Hochtouren. Klar ist: Ein erneuter Fall in Liga zwei würde den Verein sportlich und wirtschaftlich hart treffen.

Dem Klub drohen hohe Einbußen im Millionenbereich.

Wie der "kicker" vorrechnet, könnten alleine durch wegbrechende TV-Gelder bis zu 29 Millionen Euro weniger eingenommen werden.

In der laufenden Saison erhielt der 1. FC Köln rund 50 Milliionen Euro an TV-Geldern.

Diese setzen sich durch nationale und internationale Töpfen zusammen. Durch der Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League in der Vorsaison profitierten die Kölner auch aus diesem Topf. Hier würden zum Beispiel vier Millionen Euro weniger eingenommen werden.

Worst Case von 45 Millionen Euro weniger

Zusätzlich würden die Einnahmen auf der Sponsoring-Seite einbrechen. Laut "kicker" würden die Zahlungen von Hauptsponsor Rewe von 6,5 Millionen Euro auf weniger als vier Millionen Euro sinken.

Im Bereich Sponsoring und Hospitality rechne der Klub laut "kicker" offenbar mit einem Rückgang von insgesamt zehn bis 15 Millionen Euro.

So kommt insgesamt ein Worst Case und eine Gesamtsumme von 45 Millionen Euro an Mindereinnahmen im Abstiegsfall zusammen.

Auch der Pachtvertrag für die Stadionmiete mit der Betreibergesellschaft Kölner Sportstätten muss im Sommer neu verhandelt werden. Ob die Miete sinken kann, ist derzeit unklar.

Der FC ist in diesem Sommer noch mit einer Transfersperre der UEFA belegt und kann keine neuen Spieler verpflichten. Ein möglicher Verkauf von Leistungsträgern wie Jeff Chabot könnten immerhin Einnahmen in Millionenhöhe einbringen.

Der 1. FC Köln liegt fünf Spieltage vor Ende vier Zähler hinter dem Relegationsrang und fünf hinter dem rettenden 15. Tabellenplatz.

Die Domstädter treffen nach der Partie gegen Darmstadt noch auf Mainz, Freiburg, Union Berlin und Heidenheim.