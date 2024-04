Zidane zum FC Bayern? Insider hegt Zweifel

IMAGO/Domine Jerome/ABACA

Zinédine Zidane wird immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern sucht intensiv nach einem neuen Trainer. Könnte Zinédine Zidane zum deutschen Rekordmeister passen? Michael Reschke, zwischen 2014 und 2017 Technischer Direktor an der Säbener Straße, hegt vor allem aus einem Grund Zweifel.

"Über die Qualitäten von Zidane brauchen wir ja gar nicht zu sprechen", reagierte Reschke bei "ran" auf die Personalie: "Aber Fakt ist natürlich, dass Sprache ein ganz entscheidendes Instrument ist, um die Mannschaft zu führen und taktische Inhalte zu vermitteln, um im Tagesgeschäft im Dialog mit den Spielern einfach tief eintauchen zu können."

Zidane spricht kein Deutsch. In der englischen Sprache werden dem Weltmeister von 1998 Defizite nachgesagt. Für ein Engagement beim FC Bayern sei dieser Umstand "problematisch, weil alles, was in der Kommunikation dann über einen Dolmetscher geht, gerade in so einem sensiblen Gebilde wie beim FC Bayern München, sehe ich schon schwierig", merkte Reschke kritisch an.

"Es geht wie gesagt gar nicht um die individuelle Trainer-Qualität, sondern mehr um eine Kommunikationsebene, die suboptimal ist", begründete der 66-Jährige seine Meinung weiter.

FC Bayern: Zidane-Gerücht sorgt für Wirbel

Zidane hatte zwischen 2016 und 2018 sowie zwischen 2019 und 2021 Real Madrid trainiert. Der Franzose gewann mit den Königlichen während seiner zwei Amtszeiten unter anderem drei Mal die Champions League. Zidane ist seit seinem Abschied ohne Anstellung, wäre also verfügbar.

Die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" behauptete am vergangenen Freitag, dass der 51-Jährige kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern stünde. Deutsche Medien widersprachen dieser Darstellung unisono.

Andere Kandidaten wie Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreichs), Unai Emery (Aston Villa) und Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) werden rund um den FC Bayern aktuell heißer gehandelt.