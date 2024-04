Enthüllt: Das sind Rangnicks Fürsprecher beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ralf Rangnick ist Trainer-Kandidat beim FC Bayern

Ralf Rangnick kristallisiert sich immer mehr als Favorit bei der Trainersuche des FC Bayern heraus. Im Führungszirkel des deutschen Rekordmeisters soll es zwei Personen geben, die auf eine Verpflichtung des österreichischen Nationalcoaches drängen.

"Sport1" zufolge handelt es sich dabei einerseits um den langjährigen Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Das heutige Aufsichtsratsmitglied wird in dem Bericht als "großer Verfechter" eines Rangnick-Deals bezeichnet. Rummenigge könnte bei der Trainerfrage beim FC Bayern durchaus zum Zünglein an der Waage werden, obwohl er offiziell nicht mehr im operativen Geschäft tätig ist.

Schon beim Flirt der aktuellen Führung um Sportvorstand Max Eberl mit Julian Nagelsmann soll der 68-Jährige eine klare Meinung - und zwar ein Veto - geäußert und damit dazu beigetragen haben, dass letztlich nichts aus dem Comeback des heutigen Bundestrainers auf der Bank des FC Bayern wurde.

In der Causa Rangnick soll Rummenigge mit seiner Ansicht ganz auf Linie von Sportdirektor Christoph Freund liegen, der angeblich ebenfalls wieder mit dem "Fußball-Professor" zusammenarbeiten will. Beide kennen sich durch die gemeinsame Tätigkeit im Red-Bull-Kosmos. Neben Freund und Eberl hat mit Nachwuchs-Chef Jochen Sauer ein weiterer leitender Angestellter des FC Bayern eine Vergangenheit in der Sportabteilung des Brausekonzerns.

FC Bayern: Ralf Rangnick knüpft Zusage an Bedingungen

Dass Rangnick grundsätzlich offen für den Trainerjob beim FC Bayern ist, können auch RTL/ntv und sport.de bestätigen.

Demnach knüpft der 65 Jahre alte Fußballlehrer seine mögliche Zusage aber an die Bedingung, dass sich die Klubspitze um Präsident Herbert Hainer aus sportlichen Belangen heraushält. Er selbst wolle die absolute Entscheidungsgewalt in diesem Bereich.

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) reagierte inzwischen auf die Gerüchte. "Ralf Rangnick besitzt ein aufrechtes Vertragsverhältnis", sagte Sportdirektor Peter Schöttel dem "SID" und betonte: "Dem ÖFB liegen keine Anfragen vor. Der volle Fokus ist auf die UEFA EURO 2024 gerichtet."