Kurios: Ex-Talent bietet sich für Schalke-Rückkehr an

2021 verließ Joselpho Barnes den Nachwuchs des FC Schalke 04, um sein Glück im Ausland zu versuchen. Über Lettland landete der Angreifer bei VV. St Truiden in Belgien. Nun hat der 21-Jährige in einem Interview angedeutet, dass er wohl gerne zu den Knappen zurückkehren würde.

Zwischen 2016 und 2021 schnürte Joselpho Barnes die Fußballschuhe für die Nachwuchsteams des FC Schalke 04. Dann entschied sich der großgewachsene Mittelstürmer gegen einen Vertrag für die Zweitvertretung der Knappen. Ihn zog es stattdessen zum FC Riga in die lettische Virsliga.

Im Sommer heuerte der heute 22-Jährige dann beim VV. St Truiden in der belgischen Pro League an. Die Entwicklung der Königsblauen verfolgt der gebürtige Oberhausener aber auch heute noch. "Wenn man einmal wie ich auf Schalke war, lässt einen Königsblau nicht mehr los", schwärmte der Angreifer im Gespräch mit "Reviersport".

FC Schalke 04: Barnes würde gerne zurückkehren

"Ich verfolge die Spiele und mein Herz blutet, einen so traditionsreichen Klub wie Schalke 04 in der aktuellen Situation zu sehen. Ich drücke die Daumen, dass es schnell wieder nach oben geht ", so der ghanaische U23-Nationalspieler weiter, der mit einem Augenzwinkern ergänzt: "Und wenn Schalke meine Hilfe benötigt, haben sie sicher noch meine Nummer."

Beim belgischen Erstligisten steht Barnes noch bis 2025 unter Vertrag. In der laufenden Saison erzielte der Offensivmann in 29 Pflichtspieleinsätzen gerade einmal ein Tor. Ob eine Rückkehr des ehemaligen Talents aus der Knappenschmiede einen sportlichen Mehrwert darstellt, darf daher durchaus bezweifelt werden.

In Lettland hatte Barnes noch mit elf Torbeteiligungen (Sieben Tore und vier Vorlagen) aufhorchen lassen. Für eine kolportierte Ablöse in Höhe von 60.000 Euro wechselte der Deutsch-Ghanaer im Anschluss nach St. Truiden. Eine Ablöse, die sich bislang nur mäßig auszahlen sollte.