Karaman spricht über seine Zukunft beim FC Schalke 04

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Kenan Karaman hat schon zehnmal für den FC Schalke getroffen

Auch nach 30 Spieltagen in der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 den Klassenerhalt noch immer nicht gesichert, rangiert mit fünf Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang auf Platz 13 des Tableaus. Einer der wenigen Leistungsträger in dieser schon jetzt verkorksten Spielzeit ist Angreifer Kenan Karaman. Der treffsicherste S04-Stürmer äußerte sich jetzt zu seinen Zukunftsplänen.

Vor zwei Jahren fand er von Besiktas Istanbul den Weg zum FC Schalke 04. Während er in der Bundesliga-Abstiegssaison 2022/2023 nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam und in 21 Partien lediglich ein Tor erzielte, läuft es in diesem Jahr wesentlich besser für ihn.

Der gebürtige Stuttgarter ist Schalkes bester Offensivmann, hat neben zehn eigenen Treffern noch acht weitere Vorbereitet. Mit seinen 18 Scorerpunkten ist Karaman mit Abstand der beste Stürmer der Gelsenkirchener.

Logisch, dass dem FC Schalke 04 daran gelegen ist, Karaman auch weiterhin im Verein zu halten. Der 30-Jährige äußerte sich jetzt zu seinen Zukunftsplänen.

"Wenn wir den Klassenerhalt sicher haben, werden wir uns zusammensetzen. Dann höre ich mir an, was der Verein vor hat. Ich habe immer wieder betont, dass ich mich hier auf Schalke wohlfühle. Mittlerweile habe ich eine besondere Bindung zu den Fans. Wenn wir die Rettung schaffen, ist Schalke mein erster Ansprechpartner", wurde Karaman von der "Bild" zitiert.

Karaman trifft mit dem FC Schalke 04 am Samstag auf seinen Ex-Klub

Vertraglich ist er ohnehin noch bis 2025 an die Königsblauen gebunden. Im Zuge eines erneut bevorstehenden Kaderumbruchs und der anhaltenden Sparzwänge ist aber auch die Zukunft des Mittelstürmers auf Schalke noch nicht gesichert.

Karaman tritt mit Schalke 04 am Samstagabend im wichtigen Heimspiel gegen seinen Ex-Klub Fortuna Düsseldorf an, für den er zwischen 2018 und 2021 auf Torejagd ging.

"Fortuna hat zwar einen guten Lauf, aber wir wollen das Spiel gewinnen. Das Hinspiel war nicht so toll (3:5, Anm. d. Red.), wir wollen es wieder gut machen", meinte der Offensivmann ambitioniert.