Hängepartie beim VfB geht weiter - Veh-Comeback rückt näher

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Fabian Wohlgemuth (l.) soll beim VfB Stuttgart befördert werden

Die Beförderung von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in den Vorstand des VfB Stuttgart wird zur Hängepartie. Meistertrainer Armin Veh soll kurz vor einem Comeback bei den Schwaben stehen.

Wie "Sport Bild" berichtet, ist Wohlgemuths Berufung zum Sportvorstand zwar schon vor knapp drei Wochen im Aufsichtsrat beschlossen worden, ein Vollzug der Personalie ist aber zeitnah nicht zu erwarten.

Demnach soll Vize-Präsident Rainer Adrion lange Zeit gegen die Wohlgemuth-Beförderung gewesen sein und eine Verpflichtung des langjährigen DFB-Funktionärs Joti Chatzialexiou favorisiert haben.

Um mehr Fußball-Sachverstand im Kontrollgremium zu implementieren, soll der VfB Stuttgart sich intensiv mit einer Rückkehr von Armin Veh befassen. Darüber hatte zuletzt auch der "kicker" geschrieben, allerdings weder von Veh noch von Vereinsseite eine Bestätigung des Vorhabens erhalten.

Laut "Sport Bild" soll der Meistertrainer von 2007 spätestens zur Mitgliederversammlung des Vereins am 28. Juli in den Aufsichtsrat berufen werden. Veh hat dem Vernehmen nach bereits in Stuttgart vorgesprochen - und die Bosse überzeugt.

Drittes Engagement von Armin Veh beim VfB Stuttgart?

Seinen letzten Job im Profi-Fußball hatte der 63-Jährige beim 1.FC Köln, wo er zwischen Ende 2017 und 2019 als Geschäftsführer Sport fungierte. Beim VfB Stuttgart war Veh bereits zweimal tätig: 2006 bis 2008 als Trainer, 2014 für einige Monate erneut als Chefcoach und anschließend kurz in der Rolle des Sportdirektors.

Um Wohlgemuth, der diese Rolle in der jüngeren Vergangenheit mit Bravour ausfüllte und neben Trainer Sebastian Hoeneß als Architekt des momentanen sportlichen Erfolgs gilt, ranken sich derweil zarte Wechselgerüchte.

"Sport Bild" nennt den 45-Jährigen als möglichen Kandidaten als Sport-Boss beim VfL Wolfsburg. Konkret ist dieses Gerücht allerdings offenbar bislang nicht. Wohlgemuth wird lediglich als Favorit der VfL-Fans bezeichnet.