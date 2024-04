FC Bayern verlängert mit Mittelfeld-Hoffnung

IMAGO/Philippe Ruiz

Davide Dell'Erba (r.) durfte beim FC Bayern schon mit Joshua Kimmich und Co. trainieren

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch verkündete, hat Mittelfeld-Hoffnung Davide Dell'Erba vorzeitig in München verlängert. Bislang ist der 20-Jährige für die Regionalligamannschaft aufgelaufen.

Dell'Erba, der sich auf der Sechserposition am wohlsten fühlt, hat sich bis zum 30. Juni 2027 an den FC Bayern gebunden. Unter U23-Coach Holger Seitz ist der Youngster gesetzt, lief in der aktuellen Saison in 21 Ligaspielen auf (ein Tor, zwei Vorlagen).

"Davide ist ein guter Junge mit einer Topeinstellung. Er hat sich in seiner ersten Saison bei unseren Amateuren sehr gut weiterentwickelt und wir glauben, dass diese Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist. Deswegen ist diese langfristige Vertragsverlängerung ein Ausdruck des gegenseitigen Vertrauens, von der beide Seiten sportlich profitieren werden", wurde Campus-Leiter Halil Altintop in einer Klub-Mitteilung des FC Bayern zitiert.

Auch Dell'Erba selbst kam zu Wort: "Ich bin über die Entwicklung in meiner ersten Saison hier zufrieden und freue mich auf die Zukunft bei diesem besonderen Verein. Ein Dank gilt den Verantwortlichen für das Vertrauen."

Der deutsche Juniorennationalspieler war im vorigen Sommer aus der U19 des FC Augsburg nach München gewechselt. Hin und wieder durfte er unter Thomas Tuchel schon im Profi-Training mitmischen.

FC Bayern sucht den nächsten Pavlovic

An der Säbener Straße hat man sich auf die Fahnen geschrieben, künftig wieder vermehrt auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Als Vorbild für die Entwicklung von Talenten gilt Aleksandar Pavlovic, der 2023/2024 den Sprung ins Starensemble des FC Bayern geschafft hat.

Dort präsentierte sich der 19-Jährige, der wie Dell'Erba im defensiven Mittelfeld zuhause ist, derart stark, dass er im März von Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar in die A-Nationalmannschaft berufen wurde.

Aus seinem Debüt wurde jedoch noch nichts: Eine Mandelentzündung setzte Pavlovic kurzfristig außer Gefecht. Dennoch hat er gute Chancen, zur Heim-EM zu fahren.