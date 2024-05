Matthäus' EM-Kader: Überraschung im Tor - BVB-Duo gestrichen

IMAGO

Alexander Nübel und Manuel Neuer gehören zu Lothar Matthäus' EM-Kader

Wenige Wochen vor der Europameisterschaft in Deutschland hat Lothar Matthäus Bundestrainer gespielt und den EM-Kader für die Nationalmannschaft bei "Sky" zusammengestellt. Der 63-Jährige wartet mit einer Überraschung im Tor auf, streicht ein BVB-Duo und spricht sich für Leon Goretzka vom FC Bayern aus.

Matthäus würde mit gleich vier Torhütern bei der EM antreten. Neben Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen setzt der Rekordnationalspieler auf Alexander Nübel vom VfB Stuttgart und Bernd Leno vom FC Fulham.

"Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen sind Weltklassetorhüter, aber beide waren in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen geplagt", merkte Matthäus an.

Mit Blick auf Nübel betonte er: "Erstens wegen seiner starken Leistungen in dieser Saison für den VfB Stuttgart, und zweitens wegen seines Alters. Er ist der Einzige im Kandidatenkreis, der noch unter 30 ist, hat aber mit seinen 27 Jahren auch schon einige Erfahrungen gesammelt."

Grundsätzlich geht Matthäus bei den Kader-Entscheidungen davon aus, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann auch auf die Wirkung der Medien achtet. "Ich glaube, dass der Bundestrainer bei engen Kader-Entscheidungen unter anderem auf diese Dinge schaut, auch wenn die Leistungen nicht schlechter sind als die der anderen Spieler", sagte er.

Das könnte zum Problem für Mats Hummels oder Leon Goretzka werden. "Ich glaube nicht, dass einer dieser Spieler Probleme machen würde. Aber wenn es mal nicht läuft, kann es sein, dass von den Medien Fragen oder Forderungen gestellt werden", so der Weltmeister von 1990.

Matthäus spricht sich für Goretzka aus

Dennoch gehört Goretzka für Matthäus ganz klar in den EM-Kader. "Er ist ein Box-to-Box-Spieler ist, den wir sonst in dieser Form nicht haben. Vor allem mit seinen Läufen in den gegnerischen Strafraum kann er sehr wichtig werden", schwärmte der TV-Experte.

Nachdem der DFB die Nominierung von Aleksandar Pavlovic am Montag verkündet hat, dürfte es für Goretzka allerdings eng werden.

Bei der Nominierung gibt es weitere "Härtefälle". "Kevin Trapp, Oliver Baumann, Pascal Groß, Robin Koch oder Julian Brandt könnten auch alle dazugehören, aber nur 26 dürfen nominiert werden", so Matthäus, der ergänzte: "Brandt hat wie seine Teamkollegen Schlotterbeck und Hummels beim BVB in der Champions League starke Leistungen gezeigt, aber das offensive Mittelfeld ist mit Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sane, Müller und Co. sehr gut besetzt."

Der EM-Kader von Lothar Matthäus

TOR: Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Bernd Leno (FC Fulham)

ABWEHR: Joshua Kimmich (FC Bayern), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Nico Schlotterbeck (BVB), Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Antonio Rüdiger (Real Madrid)

MITTELFELD/ANGRIFF: Toni Kroos (Real Madrid), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Leon Goretzka (FC Bayern), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Jamal Musiala (FC Bayern), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Thomas Müller (FC Bayern), Leroy Sané (FC Bayern), Chris Führich (VfB Stuttgart), Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Niclas Füllkrug (BVB), Kai Havertz (FC Arsenal), Deniz Undav (VfB Stuttgart)