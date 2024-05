Weiterer BVB-Star als EM-Fahrer bestätigt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Niclas Füllkrug (r.) vom BVB gehört zum EM-Kader

Der DFB hat seine Nominierungsschnitzeljagd für die Fußball-EM 2024 am frühen Dienstagmorgen fortgesetzt: Der Radiosender "1LIVE" enthüllte den fünften Spieler, den Bundestrainer Julian Nagelsmann in seinen vorläufigen Kader für das Heimturnier nominiert. Erneut darf sich ein BVB-Profi freuen.

Das Defensiv-Duo Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) und Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) machte am Sonntag den Auftakt der schlagzeilenträchtigen Salami-Nominierung des DFB, am Montag folgten Neuling Aleksandar Pavlovic und Routinier Manuel Neuer vom FC Bayern und nun hat auch Niclas Füllkrug vom BVB sein EM-Ticket in der Tasche.

"Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke", schwärmte Füllkrug beim Radiosender "1LIVE", der den 31-Jährigen telefonisch zugeschaltet hatte. Die Nominierung mache ihn "stolz".

Fußball-EM 2024: FC Bayern und BVB bereits doppelt vertreten

Zuvor verkündete bereits die "Tagesschau", dass Schlotterbeck Teil des Teams sein werde, Altenpfleger Rashid Hamid teilte in einem Clip auf Instagram mit, dass Tah dabei ist. Die Nominierung von Pavlovic verkündete RTL-Moderatorin Frauke Ludowig in der Sendung "Exclusiv" am Montag, Neuers Berücksichtigung wurde von Influencerin "dachdeckerin_chiara" enthüllt.

Um das EM-Fieber im Gastgeberland Stück für Stück zu steigern, hat sich der DFB in diesem Jahr erstmals in seiner Geschichte dazu entschieden, etwa ein Dutzend Spieler des vorläufigen EM-Kaders schon vor der offiziellen Bekanntgabe am Donnerstag durch Medien, Prominente, Fans oder Influencer der Öffentlichkeit zu enthüllen. Bislang stößt die Aktion auf breiten Zuspruch.

In den kommenden Tagen werden weitere Namen enthüllt. Wer, wann und wo die Ehre hat, ist dabei bislang ebenso vielschichtig wie überraschend.

Den kompletten Kader, der 26 Spieler umfasst, wird Nagelsmann am Donnerstag um 13 Uhr in Berlin verkünden.