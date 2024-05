Babbel nennt überraschende Bayern-Lösung

IMAGO/Uwe Koch

Markus Babbel analysiert die Lage beim FC Bayern

Die Trainer-Suche des FC Bayern gestaltet sich immer komplizierter. Ex-Nationalspieler Markus Babbel macht sich für Felix Magath als Lösung stark.

"Ich habe es schon mal gesagt, man sollte sich über Felix Magath Gedanken machen. Er wird immer nur als Medizinball-Trainer angesehen, hatte aber sehr erfolgreiche Stationen als Trainer und kann Ruhe und Ordnung in einen Verein bringen", sagte Babbel bei "ran".

Magath arbeitete zwischen Sommer 2004 und Januar 2007 an der Säbener Straße. Der 70-Jährige ist aktuell vereinslos und scheint einer Rückkehr in das Fußball-Geschäft grundsätzlich nicht abgeneigt.

"Man kann mit Felix sicher reden und sagen, dass man gerade nicht die erstbeste Lösung bekommt, ob er sich dafür vorstellen kann, den Verein für ein bis zwei Jahre zu übernehmen. Unter dieser Prämisse kann ich mir eine erfolgreiche Zusammenarbeit gut vorstellen", begründete Babbel seine überraschende Idee.

Babbel kritisiert "Wirrwarr" beim FC Bayern

Der FC Bayern zog unlängst eine Kehrtwende bezüglich Thomas Tuchel in Betracht. Doch der 50-Jährige bestätigte am Freitagmittag offiziell seinen Abschied am Saisonende.

"Das Image der Bayern hat nicht nur durch die Tuchel-Absage massiv gelitten. Sowas ist man von diesem Verein eigentlich nicht gewohnt", kritisierte Babbel die weiter andauernde Trainer-Suche.

Der Europameister von 1996 monierte weiter: "In den letzten Wochen wurde Thomas Tuchel die Qualität abgesprochen und immer wieder auf die vorzeitige Trennung hingewiesen, jetzt sollte er auf einmal die 1A-Lösung sein. Die Pressekonferenz mit der Begründung für diese Entscheidung hätte ich gerne gesehen." Babbel zeigte Verständnis dafür, dass sich Tuchel nicht umstimmen ließ.

Das ernüchternde Fazit des TV-Experten: "Die letzten Wochen waren sehr merkwürdig, beim FC Bayern herrschte ein einziges Wirrwarr. Man erkennt den Klub kaum wieder."

Noch ist die Trainer-Suche in München nicht vorbei.