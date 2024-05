Nächster emotionaler Tiefschlag für Bayern-Star

IMAGO/Mladen Lackovic

Sacha Boey hat beim FC Bayern ein schwieriges erstes Halbjahr erlebt

In den vergangenen Monaten lief für Sacha Boey nahezu gar nichts nach Plan. Nach seinem 30 Millionen Euro teuren Wechsel von Galatasaray zum FC Bayern verletzte sich der Franzose so schwer, dass er monatelang aussetzen musste. Mittlerweile ist er wieder fit, kann am Wochenende in Hoffenheim aber trotzdem nicht mitwirken. Der Grund dafür ist ein Trauerfall in der Familie des Neuzugangs.

Via Instagram teilte Boey am Freitagabend mit, dass seine Großmutter verstorben ist.

"Der Tod kann die Liebe nicht aufhalten. Ich liebe dich ein Leben lang, meine Oma, ich liebe dich", schrieb der 23-Jährige, der 1,7 Millionen Follower hat.

Trainer Thomas Tuchel hatte den Trauerfall schon auf der Spieltags-PK angedeutet. "Er ist fit und zurück auf dem Platz. Aber er ist aus einem traurigen Grund nicht im Kader. Das hat klare Priorität", so der scheidende Übungsleiter der Bayern.

Überhaupt hat Boey in München bislang keine einfache Zeit. Verletzungsbedingt hat der Rechtsverteidiger erst zwei Pflichtspiele für den FC Bayern absolviert. Erst setzte ihn ein Muskelfaserriss außer Gefecht, dann ein Muskelbündelriss.

In der Zwischenzeit hat sich der aus dem defensiven Mittelfeld zurückbeorderte Joshua Kimmich hinten rechts festgespielt. Im Sommer dürfte Boey daher nur Herausforderer sein.

Zu teuer? Boey löst im Umfeld des FC Bayern Skepsis aus

Bei Galatasaray hatte der ehemalige französische Juniorennationalspieler zuvor für Furore gesorgt. In der Hinserie traf er mit dem türkischen Traditionsverein im Rahmen der Champions-League-Gruppenphase zwei Mal auf seinen heutigen Arbeitgeber.

Die Bosse des FC Bayern waren beeindruckt und lockten den Abwehrmann im Winter kurzerhand an die Säbener Straße. Im Umfeld herrschte ob der hohen Ablöse allerdings Skepsis, 30 Millionen Euro empfanden viele Beobachter als überteuert.

Sie fühlten sich bestätigt, nachdem Boey erstmals in der Startformation auflief. Bei der bitteren 0:3-Klatsche gegen den späteren Meister Bayer Leverkusen war der 23-Jährige komplett überfordert, von sport.de gab's dafür die Note 6,0.