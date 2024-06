Nagelsmann legt sich in Kapitänsfrage fest

IMAGO/Steinbrenner

Bundestrainer Julian Nagelsmann äußerte sich zur Kapitänsfrage beim DFB

Weniger als zwei Wochen vor dem Start der Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann zur aufgekommenen Kapitänsfrage bei der deutschen Nationalmannschaft geäußert.

Wie der Bundestrainer am Sonntagnachmittag bestätigte, werde es bei der Lösung bleiben, die seit über einem halben Jahr bereits gelte.

"Ich habe zu der Kapitänsfrage im November schon alles gesagt: Alles bleibt so wie es damals war, mit Ilkay, Josh und Thomas", antwortete Nagelsmann präzise auf die Frage, mit welchen Spielführern das DFB-Team in das Heimturnier starten wird.

Damit ist soweit geklärt, dass Ilkay Gündogan vom FC Barcelona die deutsche Auswahl beim Heim-Turnier auf das Feld führen wird. Zuletzt wurde wild über eine mögliche Ablösung spekuliert, da Gündogan womöglich keinen gesicherten Stammplatz in der ersten Elf bei der Europameisterschaft haben wird.

Als zweiter beziehungsweise dritter Kapitän wurden von Nagelsmann zudem Joshua Kimmich und Thomas Müller (beide FC Bayern) bestätigt.

Gündogan als Nachfolger von Manuel Neuer im Kapitänsamt

"Einen vierten haben wir jetzt nicht bestimmt. Ich gehe schon davon aus, dass einer der drei jeweils auf dem Acker stehen wird. Die drei haben wir im November bestimmt und werden das auch so beibehalten", stellte der Bundestrainer einen Tag vor dem vorletzten EM-Test gegen die Ukraine am Montagabend klar.

Ilkay Gündogan hat bis dato 75 A-Länderspiele in seiner Vita stehen, in denen er 18 Tore erzielte. Kurz nach seinem Amtsantritt im Herbst 2023 hatte Julian Nagelsmann bereits klargestellt, dass er mit dem Barca-Star als Spielführer in die Länderspiele starten wird. An dieser damals getroffenen Lösung soll nun ohne Umschweife festgehalten werden.

Es wird das erste große Turnier sein, bei dem Gündogan als Kapitän auflaufen wird. Bei der WM 2022 in Katar war noch Bayern-Keeper Manuel Neuer als Mannschaftskapitän geführt.