Fünf Klubs jagen VfB-Stürmer

IMAGO/Jerry Andre

Silas (Nr. 14) könnte den VfB Stuttgart verlassen

Bei Vizemeister VfB Stuttgart könnte es in diesem Sommer zum Exodus im Angriff kommen. Die Zukunft von Deniz Undav ist bislang ungeklärt, hier stehen die Zeichen allerdings eher auf Verbleib, anders sieht es bei Serhou Guirassy und vor allem bei Silas Katompa Mvumpa aus. Letztgenannter gilt als Verkaufskandidat. Und Interessenten stehen offenbar Schlange.

Beim VfB Stuttgart spielte Silas Katompa Mvumpa in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur eine untergeordnete Rolle. Zwar kam er letztlich auf 27 Einsätze. Von Beginn an durfte er aber nur acht Mal ran. Über die vollen 90 Minuten stand er kein einziges Mal auf dem Platz. Seine Bilanz war dennoch in Ordnung: Fünf Tore und fünf Vorlagen heimste der Kongolose ein, der 2019 vom FC Paris zum VfB Stuttgart gewechselt war.

Und genau jene Tore haben nun wohl zahlreiche Interessenten für den 25-Jährigen auf den Plan gerufen, der bei den Schwaben als Verkaufskandidat im Sommer gilt und sich selbst auch mehr Spielminuten erhofft.

Wie "Bild" erfahren hat, ist aus Spanien der FC Villarreal heiß auf Silas, aus Frankreich AJ Auxerre und RC Lens, aus England der FC Fulham und Leeds United. Letztgenannter Klub verpasste allerdings zuletzt knapp den Aufstieg in die Premier League und dürfte damit aus Spielersicht aus dem Rennen sein.

So oder so: Für alle Interessenten soll dem Bericht nach gelten, dass sie eine gute Chance auf eine Verpflichtung haben, wenn das richtige Angebot beim VfB eintrudelt.

VfB Stuttgart: Silas hält sich fit

Silas Vertrag ist noch bis Sommer 2026 datiert, bei seinem Transfer vor fünf Jahren kostete er acht Millionen Euro. Diese Summe soll in etwa wieder eingespielt werden, heißt es bei "Bild".

"Caught Offside" hatte derweil vor einigen Tagen vermeldet, dass der Wunschpreis des VfB Stuttgart weitaus höher liegt. 15 bis 16 Millionen Euro müssen demnach den Besitzer wechseln.

Wo die Wahrheit liegt, ist unklar. Bekannt ist hingegen, dass Silas derzeit alles tut, um für den VfB - oder eben für einen neuen Klub - in Topform zu sein. Laut "Bild" kehrt der Angreifer in dieser Woche nach Deutschland zurück, um sich mit privaten Trainern in Düsseldorf fit zu halten.