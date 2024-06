Wohin wechselt Bayern-Talent Kabadayi?

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Yusuf Kabadayi könnte zu einem Bundesliga-Klub wechseln

Leihspieler Yusuf Kabadayi hat in der abgelaufenen Saison beim FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga einen starken Eindruck hinterlassen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der flexibel einsetzbar ist, gehört eigentlich dem FC Bayern München. Nun haben einige Vereine Interesse an dem Spieler angemeldet.

Kabadayi, der in der vergangenen Saison an den FC Schalke ausgeliehen war, in 23 Spielen vier Tore erzielte und vor allem mit Einsatzfreude überzeugte, musste nach der abgelaufenen Leihe zum FC Bayern zurückkehren.

Nun meldet der TV-Sender "Sky", dass direkt drei Vereine Interesse an dem Youngster haben. Dabei handelt es sich um Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli, den italienischen Erstligisten US Lecce und den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers.

FC Schalke 04 wollte Kabadayi behalten

Eigentlich wollte auch der FC Schalke 04 Kabadayi behalten – der Klub war daran interessiert, die Kaufoption zu ziehen. Den klammen Schalkern war das Gesamtpaket am Ende aber zu teuer. Die Kaufoption soll bei rund einer Million Euro gelegen haben.

Bis 2025 steht Kabadayi noch beim FC Bayern unter Vertrag, eine Perspektive in der ersten Mannschaft scheint ausgeschlossen, mit dem Verein, der noch eine Ablöse erzielen will, laufen derzeit Gespräche.

FC Bayern: Gespräche laufen

Wie genau das Modell eines Abgangs beim FC Bayern aussieht, wird derzeit mit Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund ausgelotet. Laut dem Bericht sei sowohl ein direkter Verkauf als auch ein Leihmodell inklusive einer Vertragsverlängerung bei den Bayern im Gespräch. Noch sei keine finale Entscheidung gefallen. Die Interessenten stehen bei dem ehemaligen Schalker aber wohl Schlange.

Kabadayi ist Münchner durch und durch, als Achtjähriger war er vom FC Eintracht München zum FC Bayern gewechselt, wo er sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief. Im vergangenen Sommer durfte der U20-Nationalspieler sogar die Vorbereitung mit den Profis des deutschen Rekordmeisters absolvieren.

Für die Profis des FC Bayern stand Kabadayi aber nie auf dem Platz. Stattdessen kam er in der U19 und der Reservemannschaft zum Einsatz.