Medien: Tah will zu Bayern - Leverkusen informiert

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Jonathan Tah möchte zum FC Bayern wechseln

Die Vögel pfeifen es bereits seit einiger Zeit von den Dächern, nun scheint der nächste Schritt beim Wechsel von Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zum FC Bayern getan worden zu sein. Denn offenbar gibt es eine Einigung zwischen dem Werkself-Star und den Münchnern. Der Deutsche Meister sei informiert.

Der FC Bayern rund um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund hat dieser Tage alle Hände voll zu tun, denn der Kader für die anstehende Saison will geplant werden. Unter anderem ist dabei die Innenverteidiger-Position in den Fokus gerückt, wo die Münchner laut übereinstimmenden Medienberichten seit Längerem an einem frisch gebackenen Meister und Pokalsieger baggern: Jonathan Tah.

Der Leverkusener Abwehrspieler, dessen Vertrag im Sommer 2025 ausläuft und der demnach derzeit vor der Entscheidung zwischen Verlängerung und Wechsel steht, soll Wunschkandidat der Bayern-Bosse sein. Eine Verpflichtung sei Top-Priorität hieß es kürzlich bei "Sky". Und genau dieser Pay-TV-Sender will nun noch mehr erfahren haben.

Am Montagabend vermeldete "Sky", dass sich Jonathan Tah und der FC Bayern mittlerweile mündlich auf einen Transfer geeinigt haben sollen.

Demnach hat der Nationalspieler den Leverkusener Verantwortlichen bereits seinen Wechselwunsch mitgeteilt. Der nächste Schritt soll nun sein, dass der FCB die Verhandlungen mit Bayer aufnimmt. Als mögliche Ablöse standen zuletzt 25 bis 30 Millionen Euro im Raum.

FC Bayern: Tah würde für fünf Jahre unterschreiben

Doch auf welche Rahmenbedingungen haben sich Tah und der Rekordmeister eigentlich geeinigt? Laut "Sky" soll der 28-Jährige einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.

"Bild" hatte zuvor mögliche finanzielle Details genannt. Demnach könnte es auf ein Jahresgehalt von rund neun Millionen Euro sowie weitere drei Millionen Euro als mögliche Bonuszahlungen hinauslaufen.

Tah selbst hatte vor wenigen Tagen bei "Sky" gesagt, dass er sich "Gedanken mache, was der nächste richtige Schritt für mich ist". Dieser solle "der richtige Schritt sein und sich gut anfühlen". Auf die Gerüchte um den FC Bayern angesprochen, sagte er: "Ich habe viel darüber gelesen und freue mich, dass ich mit so einem Verein in Verbindung gebracht werde."

Leverkusen habe ihm klar kommuniziert, "dass ich entweder meinen Vertrag verlängere oder dass ich gehen soll, weil der Verein nicht in die Situation kommen möchte, dass ein Spieler den Verein ablösefrei verlässt", erklärte Tah zudem. Dies könne er "voll und ganz nachvollziehen" und kündigte eine zeitnahe Entscheidung an.

Ganz frisch kamen am Montag auch weitere Spekulationen über den Transfer eines weiteren Innenverteidigers auf. Levi Colwill vom FC Chelsea wurde von "Sky" genannt. Allerdings schrieb Transfer-Experte Fabrizio Romano, dass die Blues keine Pläne haben, den 21-Jährigen verkaufen zu wollen.