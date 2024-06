FC Bayern plant wohl neues Palhinha-Angebot

IMAGO/Chris Foxwell

Joao Palhinha könnte es zum FC Bayern ziehen

Wie schon im letzten Sommer bahnt sich beim FC Bayern derzeit ein Transferpoker um Joao Palhinha an. Nachdem der Rekordmeister mit einem ersten Angebot für den Portugiesen beim FC Fulham abgeblitzt sein soll, wagt man nun offenbar einen neuen Vorstoß.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, liegt die neue Offerte an der Säbener Straße bereits in der Schublade. Noch am Mittwoch könnten Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund ihr verbessertes Angebot auf den Weg nach London schicken, heißt es.

Beim FC Bayern sei man laut Romano bereit, finanzielle Zugeständnisse zu machen. Konkrete Details verrät der Insider nicht.

Medienberichte in England sprachen zuletzt von einem zähen Ringen um die finanziellen Rahmenbedingungen eines möglichen Palhinha-Wechsels.

Demnach fordere Fulham derzeit umgerechnet gut 70 Millionen Euro für seinen Star-Spieler. Ein erstes Angebot des FC Bayern über 35 Millionen Euro habe der Premier-League-Klub abgelehnt.

FC Bayern bietet stattliches Gehalt für Joao Palhinha

Fabrizio Romano zufolge rechnet der Profi allerdings fest mit einer Freigabe von Fulham. Denn: Nach dem geplatzten Wechsel zum FC Bayern im letzten Sommer verhielt sich Palhinha bei seinem Noch-Arbeitgeber höchst professionell und spielte eine starke Saison.

Im Sommer 2023 war ein Transfer des defensiven Mittelfeldspielers an die Isar in letzter Sekunde gescheitert. Der 28-Jährige hatte seinen Medizincheck beim deutschen Rekordmeister bereits bestanden, sich auch schon im Trikot der Münchner ablichten lassen, bevor der Wechsel doch noch platzte.

Sollte Palhinha im zweiten Anlauf nun in München landen, winkt ihm offenbar ein stattliches Gehalt. "Bild" berichtete kürzlich, der Zentrumsspieler könne im Falle eines Wechsels rund zehn Millionen Euro Gehalt pro Saison plus mögliche Bonuszahlungen verdienen.

Im Raum steht angeblich ein Vier- oder Fünfjahresvertrag. Mit der Spielerseite soll sich der FC Bayern bereits einig sein.