Schlechte Ducksch-Nachrichten für Werder Bremen

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Marvin Ducksch könnte Werder Bremen noch verlassen

Werder Bremen droht offenbar nach wie vor ein Abgang von Top-Torjäger Marvin Ducksch.

Zwar ist die Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro in seinem Vertrag seit dem 15. Juni abgelaufen. Laut "Sky" ist ein Wechsel des 30 Jahre alten Angreifers aber weiter "möglich" - jedoch nur, falls eine "Top-Option" beim früheren BVB-Profi anklopft. Passiert das nicht, sei demnach auch ein Verbleib von Ducksch in Bremen denkbar. Sein Kontrakt bei Werder ist noch bis 2026 datiert.

Auch "Bild" schreibt, ein Verbleib von Ducksch sei noch längst nicht in trockenen Tüchern. Allerdings werde Werder Bremen im Falle eines Wechsel-Wunsches des Angreifers deutlich mehr Ablöse aufrufen als die sieben Millionen Euro, die per Klausel fixiert waren. Diese Gemengelage mache einen Transfer "nicht wahrscheinlicher", heißt es.

Die Causa Ducksch bringt die Bremer demnach in eine Art Zwickmühle: Einerseits ist der sportliche Wert des zweimaligen Nationalspielers unbestritten. 13 Treffer und zehn Torvorlagen gelangen Ducksch 2023/2024 - der beste Wert im Kader der Grün-Weißen.

Andererseits könnte Werder das Geld aus einem möglichen Ducksch-Verkauf sehr gut für eigene Transferaktivitäten nutzen, um die Mannschaft auch an anderen Stellen zu verstärken.

Werder Bremen bedient sich wohl beim FC Schalke 04

Klar ist, dass für die Abteilung Attacke mit Keke Topp eine neue Option für Trainer Ole Werner ihren Weg an den Osterdeich finden soll. Der 20 Jahre alte U21-Nationalspieler steht noch beim FC Schalke 04 unter Vertrag, Berichten zufolge aber vor dem Wechsel zu Werder.

Zwischen 1,5 und drei Millionen Euro müssen die Hanseaten für ihn wohl ins Ruhrgebiet überweisen. Topp winkt ein langfristiger Vertrag in Bremen.

Das Top-Talent spielte in der Jugend bereits acht Jahre für Werder. Für ihn wäre es also eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.