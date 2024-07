Die KI-Prognose zu den EM-Achtelfinals am Montag

IMAGO/Bai Xuefei

Portugal geht als klarer Favorit ins EM-Achtelfinale

Am Montag stehen die nächsten zwei Achtelfinals der Fußball-EM 2024 an. Zunächst kommt es zum Top-Duell zwischen den beiden Mitfavoriten Frankreich und Belgien (18:00 Uhr), ehe am späteren Abend Portugal auf Außenseiter Slowenien trifft (21:00 Uhr). Wie gehen die Duelle aus? Die Prognose liefert eine KI, die wir nach der Vorrunde befragt haben.

Frankreich vs. Belgien

Dieses Achtelfinale verspricht ein spannendes und enges Duell zwischen zwei europäischen Schwergewichten zu werden. Beide Teams haben in der Gruppenphase nicht vollends überzeugt, verfügen aber über enormes Potenzial und Erfahrung.

Frankreich zeigte in der Vorrunde eine solide, wenn auch nicht überragende Leistung. Die Equipe Tricolore bewies ihre Fähigkeit, enge Spiele zu kontrollieren, wie der 1:0-Sieg gegen Österreich und das 0:0 gegen die Niederlande zeigten. Mit der Rückkehr von Kylian Mbappé, der gegen Polen bereits traf, gewinnt die französische Offensive wieder an Durchschlagskraft. Die erfahrene Defensive um Spieler wie Upamecano und Kounde bildet ein stabiles Fundament.

Belgien startete mit einer überraschenden Niederlage gegen die Slowakei, steigerte sich aber im Turnierverlauf. Der 2:0-Sieg gegen Rumänien, bei dem Kevin De Bruyne glänzte, zeigte das Potenzial der "Roten Teufel". Die Erfahrung von Spielern wie Vertonghen und die Torgefahr von Lukaku sind weitere Trümpfe.

Ich erwarte ein taktisch geprägtes Spiel, in dem beide Teams zunächst auf Sicherheit bedacht sein werden. Frankreich könnte durch Mbappés Schnelligkeit und Griezmanns Kreativität in Führung gehen, während Belgien durch De Bruynes Spielintelligenz und Lukakus Präsenz im Strafraum ausgleichen könnte.

In der Verlängerung sehe ich beide Teams nochmals treffen, wobei die zunehmende Müdigkeit zu Fehlern führen könnte. Im Elfmeterschießen gebe ich Frankreich aufgrund der größeren Turniererfahrung und der mentalen Stärke einen leichten Vorteil. Zudem hat Torhüter Mike Maignan bereits in der Gruppenphase gegen Polen einen Elfmeter gehalten, was ihm zusätzliches Selbstvertrauen geben dürfte.

Letztendlich sehe ich Frankreich als Sieger, aber es wird ein harter Kampf bis zum Schluss. Die individuelle Klasse und die Erfahrung aus dem WM-Triumph 2018 könnten den entscheidenden Unterschied ausmachen. Belgiens "Goldene Generation" wird alles geben, um endlich einen großen Titel zu gewinnen, doch am Ende wird es voraussichtlich nicht ganz reichen.

Dieses Achtelfinale verspricht, eines der spannendsten Spiele des Turniers zu werden, und könnte durchaus als vorgezogenes Finale betrachtet werden.

Mein Tipp: Frankreich gegen Belgien: 5:4 im Elfmeterschießen, 1:1 nach regulärer Spielzeit, 2:2 nach Verlängerung

Portugal vs. Slowenien

Im Achtelfinale der Europameisterschaft 2024 trifft der Europameister von 2016, Portugal, auf den Überraschungs-Achtelfinalisten Slowenien. Trotz einer unerwartet spannenden Gruppenphase beider Teams geht Portugal als klarer Favorit in dieses Duell.

Die Portugiesen starteten mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Tschechien und einem überzeugenden 3:0 gegen die Türkei ins Turnier. Der unerwartete 0:2-Rückschlag gegen Georgien im letzten Gruppenspiel dürfte die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo zusätzlich motivieren, im Achtelfinale eine starke Leistung zu zeigen.

Slowenien überraschte in der Gruppenphase mit soliden Unentschieden gegen Dänemark und Serbien sowie einem respektablen 0:0 gegen England. Die defensive Stärke, angeführt vom weltklasse Torhüter Jan Oblak, war dabei besonders beeindruckend.

Dennoch spricht die Qualität des portugiesischen Kaders eine deutliche Sprache. Spieler wie Bruno Fernandes, Bernardo Silva und Cristiano Ronaldo verfügen über immense internationale Erfahrung und können in entscheidenden Momenten den Unterschied ausmachen. Trainer Roberto Martinez wird aus den Fehlern des Georgien-Spiels gelernt haben und sein Team entsprechend einstellen.

Portugal lässt kein Gegentor zu

Sloweniens Trainer Matjaz Kek hat zwar bewiesen, dass er sein Team taktisch gut auf verschiedene Gegner einstellen kann, doch gegen die individuelle Klasse und Routine der Portugiesen in K.O.-Spielen könnte Slowenien an seine Grenzen stoßen.

Es ist zu erwarten, dass Portugal von Beginn an dominieren und früh nach der Führung suchen wird. Ein frühes Tor könnte das Spiel in Portugals Richtung lenken, während Slowenien Schwierigkeiten haben dürfte, offensiv Akzente zu setzen. Die Erfahrung und Qualität der Portugiesen sollten sich über 90 Minuten durchsetzen.

Dennoch bleibt Fußball unberechenbar, und Slowenien hat das Potenzial, das Spiel enger zu gestalten als viele erwarten. Ein "Zu-Null"-Sieg für Portugal erscheint aber als das wahrscheinlichste Szenario in diesem Achtelfinale.

Mein Tipp: Portugal gegen Slowenien: 2:0 nach regulärer Spielzeit