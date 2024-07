Guirassy-Wechsel zum BVB schon fix?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Serhou Guirassy wechselt angeblich vom VfB Stuttgart zum BVB

30 Tore in 30 Pflichtspielen 2023/24 sowie eine Ausstiegsklausel in Höhe von "nur" etwa 18 Millionen Euro: Dass Serhou Guirassy vom Vizemeister VfB Stuttgart im Sommertransferfenster eine der am heißest gehandelten Aktien ist, überrascht nicht. Das Rennen um den Guineer ist allerdings angeblich schon entschieden: Der BVB soll die zahlreiche und namhafte Konkurrenz ausgestochen haben.

In einem Bericht der "Sport Bild", der sich mit der Ausrichtung des BVB unter dem neuen Trainer Nuri Sahin in der anstehenden Spielzeit beschäftigt, werden keine Zweifel daran gelassen, dass Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zu den Borussen wechselt.

Der Status von Niclas Füllkrug als Stammkraft im Sturmzentrum werde durch die Verpflichtung von Guirassy "von Gold auf Silber geändert", heißt es zum Beispiel. Zuvor wird Guirassy gemeinsam mit seinem Stuttgarter (Noch)-Vereinskollegen Waldemar Anton bereits zu den Spielern gezählt, die sich dem BVB im Sommer anschließen.

Beiden soll demnach eindeutige mitgeteilt worden sein, dass sie kommen sollen, um mit den Dortmundern um Titel zu spielen, heißt es.

Offiziell verkündet ist bislang hingegen weder ein Engagement von Anton noch von Guirassy beim BVB. Da beide allerdings eine Ausstiegsklausel in ihren Verträgen im Ländle besitzen sollen, kann der VfB einen Abschied allerdings nur schwer verhindern.

Einsatzchancen beim BVB wohl enorm

Gerade an Guirassy sollen allerdings zahlreiche Topklubs aus Spanien, Italien, England und der Bundesliga Interesse angemeldet haben. Dass der BVB das Rennen machen soll, ist durchaus etwas überraschend. Zwar hat der 28-Jährige in der Bundesliga (71 Spiele/42 Tore) bislang herausragende Erfahrungen gesammelt, gerade die englischen Klubs können aber wohl fraglos mit einem fetteren Gehaltscheck wedeln.

Auf der anderen Seite dürften die Aussichten auf Spielzeit bei den Schwarzgelben verlockend sein. Auch wenn Füllkrug 2023/24 meist gesetzt war, ließ die Torausbeute des deutschen Nationalspielers durchaus zu wünschen übrig.