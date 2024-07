Türkischer Top-Klub macht offenbar bei Karaman Ernst

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Kenan Karaman steht noch bis 2025 beim FC Schalke 04 unter Vertrag

Das Arbeitspapier von Leistungsträger Kenan Karaman beim FC Schalke 04 läuft im Sommer 2025 aus. Auf eine Vertragsverlängerung konnten sich beide Parteien bislang nicht einigen. Diesen Umstand wollen sich diverse Vereine zu Nutze machen. Der türkische Top-Klub Trabzonspor macht im Werben um den Offensivmann nun offenbar Ernst.

Kenan Karaman gilt als einer der größten Hoffnungsträger beim FC Schalke 04, war er in der abgelaufenen Spielzeit mit 21 Scorerpunkten in 29 Spielen doch der beste Offensivspieler bei Königsblau. Umso dringlicher wird in Gelsenkirchen dieser Tage am Verbleib des Angreifers im Verein gearbeitet.

Bis zuletzt war noch offen, ob Karaman tatsächlich in sein womöglich letztes Vertragsjahr auf Schalke gehen wird. Das Arbeitspapier des gebürtigen Stuttgarters läuft bekanntlich 2025 aus, erste Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung waren noch ergebnislos geblieben. Laut "Sky" kann sich Karaman einen Verbleib in Gelsenkirchen durchaus vorstellen.

Trabzonspor spricht mit FC Schalke 04 über Karaman

Dennoch mangelt es nicht an Interesse an dem ehemaligen türkischen Nationalspieler. Zuletzt hatte dessen Berater mehrere Angebote aus Russland zwar bestätigt, aber auch betont, dass ein solcher Wechsel für seinen Klienten nicht in Frage kommt. Nun wirbt aber offenbar auch ein Klub aus der Süper Lig um die Dienste des 30-Jährigen.

Berichten aus der Türkei zufolge ist Trabzonspor sehr an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert, der letzte Saison zur Lebensversicherung der Knappen aufstieg. Dem vereinsnahem Online-Portal "Haber Anlik" zufolge sollen bereits erste Gespräche zwischen dem türkischen Top-Klub und FC Schalke 04 geführt worden sein.

Das Problem stellt wohl die Ablöseforderung des Zweitligisten dar. Diese soll sich auf rund drei Millionen Euro belaufen. Nun wolle der Tabellendritte der abgelaufenen Süper-Lig-Saison den Preis drücken, um Karaman aus dem Ruhrpott loszueisen. Weitere Gespräche seien geplant, heißt es.