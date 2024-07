Hoeneß schwärmt von Nationalmannschaft

IMAGO/Ulrich Wagner

Uli Hoeneß lobt die deutsche Nationalmannschaft

Der Titel-Traum der deutschen Nationalmannschaft ist geplatzt, mit ihren Auftritten bei der Fußball-EM 2024 hat sich die DFB-Elf aber wieder in die Herzen der Fans gespielt. Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, attestiert ein gutes Zeugnis.

"Sie sind auf einem guten Weg. Und im Gegensatz zur WM in Katar stand endlich wieder der Fußball im Mittelpunkt", sagte Hoeneß gegenüber dem "kicker".

Der 72-Jährige lobte die "unglaubliche Arbeit, tolle Leistungen. Sie haben das schwierige Image der Nationalelf total gedreht."

Die deutsche Nationalmannschaft war im EM-Viertelfinale in einem hochdramatischen Spiel gegen Spanien mit 1:2 nach Verlängerung ausgeschieden.

"Es wird wahrscheinlich kein besseres Spiel bei diesem Turnier mehr geben als Deutschland gegen Spanien", resümierte Hoeneß: "Das Endspiel hat damit schon stattgefunden." Die DFB-Elf hätte "den Sieg total verdient gehabt", befand der langjährige Manager des FC Bayern.

Für großen Diskussionsstoff sorgte das Handspiel von Spaniens Außenverteidiger Marc Cucurella in der 106. Minute. Schiedsrichter Anthony Taylor entschied beim Stand von 1:1 nicht auf Elfmeter. Aus seiner Sicht zu unrecht, wie Hoeneß im Gespräch mit dem Fachmagazin mitteilte.

Uli Hoeneß schwärmt von Fußball-EM 2024

Insgesamt zeigte sich der Ehrenpräsident des FC Bayern von der Fußball-EM hierzulande angetan. "Dieses Turnier hat Europa zusammengeführt, Deutschland und der Kontinent können davon nur profitieren", so Hoeneß.

In den beiden Halbfinals treffen nun Spanien und Frankreich (Dienstag, 21 Uhr) sowie England und die Niederlande (Mittwoch, 21 Uhr) aufeinander.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nach der Sommerpause am 7. September in der Nations League gegen Ungarn weiter, bevor für Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co. der Weg in Richtung Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beginnt.