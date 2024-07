Hohn und Spott für Mbappé - Superstar entschuldigt sich

IMAGO/Ren Pengfei

Kylian Mbappé und die Franzosen sind im EM-Halbfinale gescheiert

Mit minimalistischem Ergebnisfußball schaffte es die mit Superstars gespickte französische Mannschaft bis ins EM-Halbfinale. Dort war am Dienstag gegen Spanien Endstation. Superstar Kylian Mbappé übernahm nach dem Spiel einen Teil der Verantwortung.

Die EM sei letztlich ein "Fehlschlag" gewesen, gab Mbappé nach dem Schlusspfiff kleinlaut zu. "Ich wollte Europameister werden und habe es nicht geschafft", sagte der Superstar, der auch im Halbfinale nicht an seine Bestform heranreichte. "Das ist Fußball. Es geht weiter. Es war ein langes Jahr und ich werde jetzt in den Urlaub gehen, um mich zu erholen. Das wird mir sehr gut tun", erklärte der Real-Profi.

Seine teils schwachen Leistungen bei der EM seien weder auf ein physisches noch auf ein psychisches Problem zurückzuführen. "Nein, das war es nicht. Wir müssen den Fußball nicht komplizierter machen, als er ist. Entweder man spielt gut, oder man spielt nicht gut. Ich war nicht gut und wir fahren nach Hause, so einfach ist das. Ich brauche jetzt eine Pause. Und danach beginne ich ein neues Leben", sagte Mbappé, der seit dem 1. Juli offiziell Spieler von Champions-League-Rekordsieger Real Madrid ist.

Darum lief Mbappé im EM-Halbfinale ohne Maske auf

Im Halbfinale gegen Spanien lagen die französischen Hoffnungen auch auf Mbappé, weil er erstmals seit seinem Nasenbeinbruch ohne Maske auflief. Diese hatte ihn laut eigener Aussage in den Spielern zuvor massiv behindert und gestört.

"Wir haben die Entscheidung vor dem Anpfiff getroffen. Ich hatte die Nase voll von der Maske. Ich habe den Arzt gefragt und er hat gesagt, ich kann machen, was ich will", erklärte der 25-Jährige, warum er in München erstmals wieder auf den Gesichtsschutz verzichtete.

Eben jener handelte ihm nach dem Spiel Hohn und Spott von der spanischen Presse ein. So schrieb die "Mundo Deportivo" scherzhaft, dass Mbappé die Maske nur abgenommen hat, um das Traumtor von Jamine Yamal besser sehen zu können. Eine kleine, aber feine Spitze, die sich die Spanier nach dem Finaleinzug durchaus verdienten.