Brunner-Entscheidung beim BVB deutet sich an

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Paris Brunner im BVB-Trikot

Paris Brunner von Borussia Dortmund gilt als großes Zukunftsversprechen. Ein BVB-Verbleib des U17-Weltmeisters ist aber keinesfalls sicher. In Kürze soll wohl Klarheit her.

Wie "Sport Bild" berichtet, ist das "entscheidende Gespräch" wohl noch im Juli geplant. Der BVB soll Brunner bereits ein Vertragsangebot vorgelegt haben. Der Angreifer hat bislang aber nicht unterschrieben.

Nun ist offenbar ein direkter Austausch zwischen BVB-Cheftrainer Nuri Sahin sowie Brunner angedacht. Der Terzic-Nachfolger soll dem 18-Jährigen dabei mitteilen, wie seine Pläne mit ihm aussehen.

Wie plant BVB-Trainer Nuri Sahin mit Paris Brunner?

"Sport Bild" zufolge soll Brunner eine "ständige Teilnahme am Profi-Training" fordern. Der Youngster will zudem angeblich mit in das Trainingslager in der Schweiz. Die Dortmunder bereiten sich zwischen dem 1. und 9. August in Bad Ragaz auf die anstehende Saison vor.

Sahin soll aktuell dazu tendieren, Brunner regelmäßig, aber nicht dauerhaft bei den Profis mitzutrainieren zu lassen, heißt es in dem entsprechenden Medienbericht.

Der BVB will offenbar schnell Klarheit. Kommt es zu keiner Verlängerung des 2025 auslaufenden Arbeitspapiers, soll Borussia Dortmund einen Transfer anstreben. Doch aktuell ist Brunners sportliche Zukunft noch völlig offen.

U17-Weltmeister und U19-Torjäger

Der Offensivakteur hatte im vergangenen Jahr mit der deutschen Auswahl die U17-Weltmeisterschaft gewonnen, zählte zu den Schlüsselspielern im Team von Christian Wück.

Brunner kam beim BVB in der letzten Saison überwiegend in der U19 zum Einsatz. 20 Tore in 22 Einsätzen in der U19-Bundesliga West waren eine starke Hauptrunden-Ausbeute. Beim 1:3 im Finale gegen die TSG Hoffenheim erzielte der Rechtsfuß den einzigen Treffer seiner Mannschaft.

In den kommenden Wochen soll sich zeigen, ob Brunner langfristig bei den Westfalen bleibt oder nicht.