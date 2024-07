"Hut ab!": Insider lobt FC Bayern für Transfers

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Max Eberl ist Sportvorstand des FC Bayern

Der FC Bayern präsentiert sich auf dem Transfermarkt äußerst umtriebig. Ex-Mitarbeiter Michael Reschke verteilte deshalb ein Lob an die Münchner Kaderplaner.

"Zunächst muss man sagen: Hut ab! Max Eberl und Christoph Freund sind sehr fleißig", kommentierte Michael Reschke den bisherigen Transfer-Sommer des FC Bayern gegenüber "Sky". Der 66-Jährige arbeitete zwischen 2014 und 2017 als Technischer Direktor an der Säbener Straße.

"Mit der Rückkehr von Stanisic ist die Position des Rechtsverteidigers sehr gut besetzt. Palhinha ist der defensive, zweikampferobernde Mittelfeldspieler gekommen, den man immer wieder gefordert hat. Olise ist ein hochtalentierter Außenstürmer, Ito hat in Stuttgart herausragende Leistungen in der Innenverteidigung gezeigt. Die bisherigen Verpflichtungen machen einen guten und schlüssigen Eindruck", reagierte Reschke auf die personellen Zugänge.

Sacha Boey und Bryan Zaragoza, erst seit dem Winter in München, müsse man "eigentlich auch als Neuzugänge bewerten", ergänzte der langjährige Fußball-Funktionär. "Sie sind zwar im Januar gekommen, aber sie haben in der vergangenen Saison fast gar nicht gespielt", begründete Reschke.

FC Bayern noch nicht fertig

Die Personalplanungen des FC Bayern sind aber noch lange nicht abgeschlossen. Jonathan Tah von Bayer Leverkusen gilt als Wunschspieler für die Innenverteidigung. Zudem soll sich der Tabellendritte der letzten Bundesliga-Saison um Mittelfeldspieler Xavi Simons von Paris Saint-Germain bemühen. Der niederländische EM-Fahrer war vergangene Spielzeit an RB Leipzig ausgeliehen.

Währenddessen befindet sich Abwehrmann Matthijs de Ligt wohl vor einem Abschied aus München. Manchester United soll sich mit dem FC Bayern in Kontakt befinden, um den 24-Jährigen in Richtung Premier League zu lotsen. Weitere Verkäufe sind nicht ausgeschlossen. An der Säbener Straße wird es voraussichtlich bis zum Ende der Wechselfrist am 30. August spannend bleiben.