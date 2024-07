Bayern will wohl Doué-Angebot erhöhen

IMAGO/Jeremias Gonzalez

Désiré Doué steht beim FC Bayern hoch im Kurs

Der FC Bayern will nach dem enttäuschen dritten Platz aus der vergangenen Saison zurück an die deutsche Fußball-Spitze. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Rekordmeister auf dem Transfermarkt sehr umtriebig. Als nächstes soll Désiré Doué nach München kommen. Die Verhandlungen mit Stade Rennes gestalten sich bisher allerdings schwierig.

Rund 35 Millionen Euro soll der FC Bayern den Franzosen für die Dienste des erst 19-Jährigen geboten haben. Dieses Angebot lehnte Rennes ab, laut "RMC Sport" wollen die Münchener ihr Angebot aber schon in Kürze verbessern. Demnach habe die Verpflichtung von Doué in München derzeit absolute Priorität.

Leipzig-Star Xavi Simons, der zuletzt auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, soll deshalb sogar nur der "Plan B" sein, wenn ein Transfer von Doué nicht realisierbar sein sollte.

Muss der FC Bayern 60 Millionen für Doué locker machen?

Neben dem FC Bayern soll vor allem Paris Saint-Germain an Doué interessiert sein. Wie die "L'Équipe" berichtet, fordert Rennes eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro. Für beide Vereine dürfte dies wohl keine allzu große Hürde darstellen. Letztendlich würde also wohl der Spieler entscheiden, für welchen Klub er in der kommenden Saison auflaufen wird.

Hoffnungen dürften sich Anhänger des FC Bayern vor allem nach Berichten von "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg machen, der zuletzt erklärte, dass sich der 19-Jährige einen Wechsel nach München durchaus vorstellen könne.

Nach Hiroki Ito, Michael Olise, und Joao Palhinha wäre der U-Nationalspieler Frankreichs der vierte große Neuzugang für die kommende Saison. Zudem geistert weiterhin der Name Jonathan Tah durch München, der aber wohl erst wieder heißer diskutiert werden dürfte, wenn der Verein mit dem Verkauf von Spielern Einnahmen generiert hat.

Übrigens: Désiré Doué wäre das zweite Supertalent, das innerhalb weniger Jahre von Stade Rennes zum FC Bayern wechselt. Im Sommer 2022 verpflichteten die Münchener Mathys Tel, der seither immer wieder gute Ansätze zeigte, sich aber noch nicht nachhaltig in die Startelf der Mannschaft spielen konnte.