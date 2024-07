Rekordtransfer! VfB Stuttgart holt Topstürmer

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Ermedin Demirovic wechselt zum VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart reagiert auf die entstandene Lücke im Angriff und hat Ermedin Demirovic vom FC Augsburg verpflichtet. Der Klub machte den Deal am Dienstag offiziell. Damit stoßen die Schwaben finanziell in neue Sphären vor.

Vizemeister VfB Stuttgart hat einen neuen Rekordtransfer: Ermedin Demirovic wechselt vom Ligakonkurrenten FC Augsburg an den Neckar.

Am Montagvormittag tauchten die ersten Bilder von Demirovic in der Mercedesstraße auf. Der Angreifer unterzog sich in Bad Cannstatt dem obligatorischen Medizincheck und bestand diesen auch. Anschließend unterschrieb er bis 2028 beim Vizemeister.

"Ermedin Demirovic hat jetzt über mehrere Jahre seine besondere Qualität nachgewiesen. Er zählt zu den Top-Stürmern der Bundesliga. Als Torschütze überzeugt Ermedin genauso wie als Vorbereiter. Seine Erfahrung und Mentalität machen ihn zu einem absoluten Gewinn für unsere Mannschaft", wird VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zitiert.

"Ich freue mich sehr hier beim VfB zu sein. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Nach dem Spiel in Stuttgart bin ich zum Fan dieser Mannschaft geworden. Die Spielweise und das Team gefallen mir. Ich kenne einige Jungs, deshalb werde ich vermutlich nicht allzu lange brauchen, um mich hier einzuleben", kommentierte Demirovic seinen Wechsel.

VfB Stuttgart zahlt wohl Rekord-Ablöse

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlen die Stuttgarter für den Stürmer rund 21 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni, die sich auf fünf Millionen Euro belaufen sollen. Zwei Millionen Euro davon sollen sogar garantiert sein. Noch nie zuvor überwies der VfB so viel Geld für einen Spieler.

Rekordinhaber war bislang Ex-Stürmer Nico Gonzalez, der einst für gut elf Millionen Euro aus Argentinien nach Deutschland wechselte. Demirovic ist, rechnet man die Boni ein, mehr als doppelt so teuer.

Demirovic da, was passiert mit Undav und Guirassy?

Als direkter Ersatz für den wechselwilligen Serhou Guirassy gilt Demirovic eher nicht. Vom Spielertyp her entspricht er eher der Marke Deniz Undav. Ein quirliger Angreifer, der sich auch fallen lassen kann. Der 26-Jährige gilt als Wunschlösung von VfB-Coach Sebastian Hoeneß. In der Vorsaison kam er für den FCA auf 25 Scorerpunkte.

Der stockende Transfer von Guirassy hängt noch an der Schwere seiner Verletzung am Knie. Der Top-Angreifer aus der Vorsaison ist sich grundsätzlich mit Borussia Dortmund einig. Der BVB will die Ausstiegsklausel des Rekordtorschützen (meiste Treffer in einer VfB-Saison) von über 18 Millionen Euro ziehen.

Auch der Verbleib von Undav ist noch unsicher. Der Nationalspieler gehört Stand jetzt Brighton, die eine Kaufklausel des VfB mit einer Rückkaufklausel konterten. Die beiden Teams verhandeln intensiv. Undav würde dann wohl die Marke von Demirovic erneut sprengen und ebenfalls Rekordtransfer werden.

Womöglich muss der VfB also noch einen weiteren Angreifer akquirieren. Auch Youngster Nick Woltemade (kam von Werder Bremen) gilt nicht als Guirassy-Ersatz, sondern als Perspektivspieler.