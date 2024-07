BVB-Spielstil: Sahin vertritt Hummels' Meinung

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Nuri Sahin will den BVB umkrempeln

In der Fußball-Bundesliga lief es für Borussia Dortmund in der vergangenen Saison nicht nach Plan, nur als Tabellenfünfter schaffte es der BVB in die Champions League. Der neue Cheftrainer Nuri Sahin will künftig einen anderen Spielstil sehen - einen, der an den FC Bayern angelehnt ist.

Die Kontroverse um die Kritik von Ex-BVB-Abwehrchef Mats Hummels an der taktischen Ausrichtung der Schwarz-Gelben in der Hinrunde der vergangenen Saison hat hohe Wellen geschlagen.

Der Innenverteidiger hatte öffentlich den Spielstil unter Trainer Edin Terzic als teilweise "unterwürfig" und "fußballerisch unterlegen" bezeichnet. Der 35-Jährige war "stocksauer", so seine Kritik: "Weil ich der Meinung war: So darf Borussia Dortmund nicht auftreten - gegen keinen Gegner der Welt." Konkret bezog er sich auf die beiden Hinrunden-Duelle gegen den VfB Stuttgart in der Liga und im Pokal sowie auf das Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen.

Wie die "Sport Bild" nun berichtet, konnte Terzics Nachfolger Nuri Sahin dem Abwehrmann nur beipflichten. Der neue Chefcoach vertrete dieselbe Meinung und habe den Verantwortlichen bei Borussia Dortmund mitgeteilt, dass eine derart defensive Ausrichtung unter seiner Regie nicht vorkommen wird.

BVB will künftig wie der FC Bayern spielen

Künftig will sich der BVB dem Bericht zufolge noch mehr am FC Bayern orientieren und etwa ähnlich dominant auftreten. Dazu soll Dortmund mehr im Ballbesitz und stärker im Passspiel sein. Erste Tendenzen waren in der Rückrunde, als Nuri Sahin gemeinsam mit Ex-Profi Sven Bender das Trainerteam des Revierklubs ergänzt hatte, bereits zu erkennen.

Auffällig war in den ersten Tagen seit dem Trainingsstart zudem, wie aktiv der neue Cheftrainer die Übungen der Spieler begleitete.

Nach der Leistungsdiagnostik hatte der BVB bereits ein Testspiel gegen eine Dortmunder Regionalauswahl bestritten. Es folgt am Mittwoch ein Test gegen Erzgebirge Aue (18:00), ehe Schwarz-Gelb auf Asien-Reise geht.