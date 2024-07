Macht Füllkrug den BVB-Abflug?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Verlässt Niclas Füllkrug den BVB?

Der Wechsel von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund soll am Donnerstag unter Dach und Fach gebracht werden. Die Zukunft von Niclas Füllkrug beim BVB ist damit wohl unklar. Macht der Nationalstürmer den Abflug?

Zuletzt hatten sowohl italienische als auch deutsche Medien übereinstimmend berichtet, dass die AC Mailand großes Interesse an einer Verpflichtung von Füllkrug hat.

Laut "Sky" ist das Werben der Italiener "konkret". Milan habe sich informiert, wie die Details eines Wechsel aussehen könnten. Verhandlungen gebe es allerdings noch nicht.

Der "Corriere dello Sport" vermeldet jedoch, dass die Mailänder bereits mit den BVB-Verantwortlichen über einen Transfer verhandeln. Auch mit dem Stürmer selbst sei schon telefonisch gesprochen worden. Dieser sei Wunschkandidat von Milan-Coach Paulo Fonseca.

Am Donnerstag ordnete "Bild" die Gerüchte ein. Demnach ist für Füllkrug noch völlig offen, wie es weitergeht. Während der Vorbereitung wolle der 31-Jährige die Situation neu bewerten. Sowohl ein Verbleib als auch ein Wechsel seien derzeit möglich.

Seine Entscheidung hänge auch von der Attraktivität des Angebots ab, so die Boulevardzeitung.

BVB-Trainer Nuri Sahin, so heißt es weiter, will Füllkrug in den eigenen Reihen halten. Der Coach plane sowohl mit Neuzugang Guirassy als auch mit dem DFB-Star. Füllkrug sehe der 35-Jährige dabei als "Gamechanger", womöglich auch als Joker.

BVB winkt Millionen-Ablöse für Füllkrug

Für den BVB könnte ein Verkauf von Füllkrug durchaus lukrativ sein. Als mögliche Ablöse standen zuletzt 20 Millionen Euro im Raum. Laut "Sky Sport Italia" wäre der BVB sogar schon ab 15 Millionen Euro bereit, den Spieler ziehen zu lassen.

Der Vertrag des gebürtigen Hannoveraners in Dortmund ist noch bis Sommer 2026 datiert.

Für den BVB erzielte Füllkrug in der vergangenen Saison 15 Pflichtspieltore. Bei der EM kam der 31-Jährige zuletzt fünfmal als Joker zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer.