Amiri formuliert DFB-Rückkehr als Ziel

Jürgen Kessler/dpa

Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 will zurück in die Fußball-Nationalmannschaft

Mittelfeldspieler Nadiem Amiri vom Bundesligisten FSV Mainz 05 hofft auf eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

"Zu 100 Prozent, das ist eines meiner Ziele. Dass ich jetzt wieder regelmäßig spiele, im Rhythmus bin und das Vertrauen bekomme, hilft dabei, dass meine Leistungen stimmen – und diese hoffentlich gut genug sind, dass sie auch dem Bundestrainer auffallen", sagte der 27-Jährige der "Allgemeinen Zeitung".

Amiri absolvierte 2019 und 2020 bereits fünf Länderspiele für die DFB-Auswahl - damals noch unter Joachim Löw. Kontakt zum aktuellen Bundestrainer Julian Nagelsmann habe es bislang noch nicht gegeben, so Amiri.

Der Profi will an die starken Leistungen bei den Mainzern aus der Rückrunde der vergangenen Bundesliga-Saison anknüpfen, um auf sich aufmerksam zu machen. "Ich gebe einfach mein Bestes, will Woche für Woche performen und mir damit eine erneute Nominierung verdienen. Wenn es passiert, würde ich mich riesig freuen."